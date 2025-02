Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai1: si sta lavorando all’ultima puntata sulla rete ammiraglia

video suggerito

Stasera tutto è possibile potrebbe spostarsi su Rai 1. Lo ha comunicato Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, all'ANSA. Lo show condotto da Stefano De Martino in onda ogni martedì sera, anche stasera, 18 febbraio 2025, su Rai 2 potrebbe sbarcare sulla rete ammiraglia Rai nella serata finale. "Ci stiamo lavorando" ha dichiarato Ciannamea durante la presentazione dei nuovi show in arrivo sulla Rai.

Le parole di Ciannamea sul passaggio di STEP su Rai1

"Ci piacerebbe portare su Rai1 la puntata finale di Stasera tutto è possibile" con Stefano De Martino, "ci stiamo lavorando": con queste parole Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, rilasciate all'ANSA ha comunicato il "work in progress" riguardo lo spostamento dello show condotto da De Martino, in onda su Rai 2, sulla prima rete ammiraglia Rai. Dopo gli alti ascolti raggiunti nelle prime due puntate e visto l'enorme successo che il conduttore napoletano sta ottenendo nell'access prime time di Rai 1 con Affari Tuoi, per lui e il suo show potrebbe arrivare una "promozione". Intanto stasera è attesa la terza puntata di Stasera tutto è possibile.

Stasera la terza puntata su Rai 2: le anticipazioni

Intanto, questa sera è attesa su Rai 2 la terza puntata di Stasera tutto è possibile che vedrà protagonisti – oltre ai veterani Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia – tanti volti dello spettacolo italiano. Gli ospiti di stasera, martedì 18 febbraio, saranno Paolo Ruffini, Nathalie Guetta, Rocío Muñoz Morales, Marcello Sacchetta e Massimo Bagnato. Vincenzo De Lucia, imitatore, vestirà i panni di Mara Venier nell'appuntamento in programma in prima serata su Rai2 che vedrà nel cast, come da tradizione anche il Panda (la mascotte animata da Francesco Garzia) e dj Claudio Cannizzaro.