STEP, nel backstage con un ironico Stefano De Martino: “Affari Tuoi lo faranno chiudere, me la stanno tirando”

Cosa accade dietro le quinte di Stasera tutto è possibile? Una certezza su tutte: a telecamere spente non c'è alcuna differenza. Il ritorno di Stefano De Martino su Rai 2 (prodotto da Endemol Shine) dopo il successo straordinario ad Affari Tuoi su Rai1 e le reazioni divertite degli amici di sempre (Francesco Paolantoni, Biagio Izzo ed Herbert Ballerina) nel ricongiungersi a lui nel momento in cui il suo nome brilla negli occhi dei vertici di Viale Mazzini: "Me la stanno tirando in tutti i modi, me lo faranno chiudere quel programma", scherza davanti le telecamere di Fanpage.

"Le reti sono un non luogo, io non mi sono mai spostato, la Rai è tutta uguale", ha aggiunto, "Io il pubblico non lo vedo nello specifico della rete a cui appartiene. Il modo più giusto per fare le cose secondo me è non pensare al contesto e mi fa piacere che questo mio modo sia piaciuto a un pubblico più ampio, diverso da quello di Rai2".

Arrivato all'undicesima edizione, Stasera tutto è possibile ha visto alla conduzione Amadeus da settembre 2015 e Stefano De Martino a partire dalla quinta in poi: "STEP funziona perché ci siamo scelti per affinità elettiva. Biagio, Herbert, Francesco, li convoco sempre con un affetto autentico", ha spiegato. La stanza inclinata della tua vita, qualcosa che ti fa sentire in bilico? "L’essere genitore, è un equilibrio che non trovi mai, perché man mano che si va avanti, cambia la serratura. Io adesso so come fare il papà perfetto di un bambino di 11 anni, ma il prossimo mese ne compie 12 e devo ricominciare da capo".

Stefano De Martino Credits: Ansa per Rai

Lo accompagnano da diverse stagioni e sempre con lo stesso ritorno in simpatia, tre bravissimi volti comici: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo ed Herbert Ballerina. Alla domanda su quanto fosse diverso oggi registrare con un one man show come De Martino, hanno scherzato su quanto "si sia montato la testa" a tal punto da "parcheggiare i cavalli e la carrozza fuori gli studi Rai". Le intenzioni non vanno chiarite, sono ironiche ed è palese, si vede dal modo in cui i quattro sono così legati da dimenticarsi delle telecamere.

A ora di pranzo, arrivano vassoi di pizza per tutti i gusti, recuperarli sarà un'impresa, mangiarla decisamente meno. E anche lì sketch a mai finire, battute sui friarielli e un coro del Napoli che si eleva senza apparente motivo, così, per il gusto di cantarla quando si è felici. E nel backstage di STEP si è felici spesso, o quanto meno ci si prova a non cedere il passo alla stanchezza, generata anche da una notevole quantità di carboidrato e latticini.

L'appuntamento è per il 28 gennaio in prima serata su Rai2. "Stasera tutto è?", "POSSIBILE". Il grido dallo studio è inequivocabile, i talent sono sui divani, De Martino è pronto a cominciare, "con tutta l'umiltà del caso", scherza con Izzo in una curva. È indubbio che il suo ritorno sulla seconda rete Rai, lì dove aveva iniziato la rivoluzione con gli amici Marcuzzi, Fagnani e Cattelan, sia accompagnato dalla fanfara di una scommessa vinta. Ma il clima in studio torna quello di sempre, è una festa in famiglia, ognuno ha il suo ruolo e va bene così. Buona la prima, direbbero Ale e Franz, ed è proprio quello che accade a ogni gioco registrato. Merito anche di Sergio Colabona, il regista "nemico" di Paolantoni, che lo chiama "colabrodo" per amor di gag. Entriamo in cabina di regia, niente è lasciato al caso, anche il microfono collegato al mixer per introdursi come hater nelle prove. È tutto molto chiaro: far ridere è davvero un lavoro serio. A STEP lo hanno capito in fretta.

