Stefano De Martino supera i 7 milioni di spettatori: Affari Tuoi è il programma più visto dopo Sanremo

Ogni limite per Stefano De Martino è fatto per essere superato. Il conduttore di Rai1 continua la sua cavalcata con Affari Tuoi, superando il muro dei 7 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share stellare del 32,3%. Un risultato straordinario per il programma, che si conferma come il vero pilastro dell'access prime time italiano. Con questi numeri, De Martino si impone come il volto più amato della televisione pubblica. Adesso, ha l'occasione di raddoppiare e fare la fortuna anche di Rai2 con il ritorno alla conduzione di Stasera tutto è possibile, da martedì 28 gennaio.

Stefano De Martino è il re incontrastato della televisione

Stefano De Martino si conferma il fenomeno televisivo del momento, consolidando la sua posizione di punta della Rai. Un successo che non ammette paragoni, che ha già messo in imbarazzo la concorrenza, costringendo gli altri network a ripensare le proprie strategie. La sua conduzione ha portato una ventata di freschezza non solo ad Affari Tuoi, ma all'intero servizio pubblico, mandando al macero il vecchio adagio che vuole che questo format andrebbe bene con qualsiasi tipo di conduttore.

Il futuro è già scritto: Stasera tutto è possibile, poi Sanremo

L'orizzonte professionale di Stefano De Martino è pronto ad arricchirsi di una nuova sfida. Dopo il trionfo di Affari Tuoi, il conduttore di Torre Annunziata si prepara a tornare su Rai2 al timone di Stasera tutto è possibile con l'aiuto dei comici Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia. Il format è rodato e sarà interessante capire se sarà in grado di raggiungere, grazie alla ‘coda' di Affari Tuoi, nuovi numeri e nuovi record, difficilmente immaginabili per la seconda rete di Stato.

La consacrazione definitiva di un talento naturale

Sette milioni di spettatori regalano a Stefano De Martino la consacrazione definitiva di un talento naturale. Una consacrazione che in qualche modo è stata celebrata sabato scorso, quando è andato in onda sostanzialmente a reti unificate, passando da Rai1 a C'è posta per te, ospite di Maria De Filippi che lo ha scoperto. Questa è la stagione che spalancherà le porte di un futuro rigoglioso per il conduttore: dalla prossima stagione, l'ipotesi di un varietà al sabato sera e dal 2026-2027 si può già cominciare a immaginare la conduzione del Festival di Sanremo. Non ci sono limiti, l'abbiamo scritto.