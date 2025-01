video suggerito

Stefano De Martino a reti unificate, in una sola sera passa da Affari Tuoi a C'è Posta per Te Stefano De Martino salterà da Rai1 a Canale 5 nella stessa sera per tornare ospite di C'è posta per te, come ogni anno. Non è detto che accada anche l'anno prossimo, quando il conduttore potrebbe sfidare proprio Maria De Filippi al sabato sera.

A cura di Andrea Parrella

Quando Maria De Filippi chiama, Stefano De Martino risponde. Il conduttore di Affari Tuoi, personaggio televisivo dell'anno senza alcuna discussione grazie al suo fortunatissimo approdo ad Affari Tuoi, sarà protagonista di un singolare caso di ubiquità televisiva nella serata di sabato 18 gennaio. Prima alla conduzione di Affari Tuoi, come ogni sera, nell'access di Rai1, poi a C'è posta per te, dove da diverse stagioni è ospite imprescindibile.

Il ruolo di De Filippi nella carriera di De Martino

Una chiamata davanti alla quale De Martino non può certo tirarsi indietro, visto il rapporto con la conduttrice di C'è posta per te che ha avuto per lui un ruolo cruciale in carriera. Il presentatore lo racconta spesso e ha portato Maria De Filippi anche nel suo spettacolo teatrale, dove tra un aneddoto e l'altro sulla sua vita ricorda il momento in cui fu scelto proprio da De Filippi durante i provini dell'edizione di Amici che ha dato a De Martino i natali artistici. L'allora ballerino era stato infatti scartato dopo la sua prova, ma era stata proprio De Filippi a notarlo e proporre alla giuria di permettergli di passare il turno. Una scelta fortunata, se si considera il percorso di De Martino negli anni successivi e la centralità che ha in questo momento in Rai.

Nel 2026 De Martino sfida De Filippi al sabato sera?

E la sua stagione non si limiterà ad Affari Tuoi. Stefano De Martino sta già registrando le nuove puntate di Stasera Tutto è Possibile, show che tornerà nelle prossime settimane in prima serata su Rai2, trasmissione che è, di fatto, il suo porto sicuro da diverse stagioni, quello che gli ha consentito di cementare il suo rapporto con il pubblico, oltre all'esperimento altrettanto riuscito, ma più intimista, di Bar Stella. La stagione 2024-2025 rappresenta il vero trampolino di lancio per la carriera del conduttore, che nei prossimi anni potrebbe avere una rilevanza ancora maggiore nei giochi Rai. Non solo l'ipotesi della conduzione di Sanremo nel 2027, ma anche lo scenario intrigante del sabato sera di Rai1. Intrigante perché a quel punto l'accordo di non belligeranza con Maria De Filippi sarebbe più complesso e, anzi, De Martino si troverebbe a sfidare la sua mentore.