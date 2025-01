C’è posta per te 2025, Lucia non parla con il figlio da 7 anni, lui non accetta scuse

La prossima storia è quella di una madre, Lucia, a C'è posta per te per suo figlio, Claudio, che da sette anni non vuole più sentirla e vederla a causa di una discussione con sua moglie. Anni fa le disse parole molto aggressive in una telefonata che non le sono state perdonate. Sono anni che Lucia prova in tutti i modi a chiedere scusa, ma nulla.

Il figlio si è trasferito a Roma a meno di 20 anni, fidanzandosi con una ragazza che faceva di tutto per tenere il loro rapporto in vita e far sì che Claudio vada a trrovarla spesso in Sicilia. Questa relazione però finisce per una tradimento di lui, presumibilmente con Samantha, l'attuale moglie di suo figlio, una persona che è sempre schiva con lei. Un rapporto che in poco tempo diventa un fidanzamento, di cui Lucia sa poco, la distanza tra lei e suo figlio si amplia e anche alla notizia del matrimonio e all'ipotesi che lei non possa esserci i due sembrano non avere problemi. Al matrimonio ci va, ma è come se si trattasse di una presenza come un'altra. Anche in occasione dell'operazione per di sua figlia, la sorella di Claudio, sembrano disinteressati. Poco dopo Lucia scopre via Facebook che sta nascendo suo nipote, ma quando lei glielo contesta lui risponde che non capisce per quale motivo si alteri. Da questo contesto matura il litigio con Samantha.