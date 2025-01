video suggerito

C’è Posta Per Te 2025, le anticipazioni di sabato 18 gennaio: chi sono gli ospiti della seconda puntata La seconda puntata di C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi, andrà in onda sabato 18 gennaio su Canale5. Ospiti: Matteo Berrettini, orgoglio tricolore del tennis, e Stefano De Martino, l’uomo di punta della Rai, protagonista della rivoluzione della rete ammiraglia con il programma Affari Tuoi. Qui tutte le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

Gli ospiti della seconda puntata di C'è posta per te

Matteo Berrettini e Stefano De Martino saranno i due regali speciali per le storie che motiveranno il loro ingresso in studio. Comprensibile la scelta di due numeri uno, dello sport e della tv. La presenza di Stefano De Martino, in particolare, non è solo il consueto "ritorno a casa" stagionale. È stata indiscrezione molto chiacchierata quella che avrebbe previsto il possibile ritorno del noto conduttore Rai nella scuderia di Mediaset, o meglio, di Fascino. A lanciarla, il sito di Lapresse, che scrisse: "Per Paolo Bonolis il rientro in Rai sembra più che probabile. É stato ospite nel programma ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti e potrebbe tornare in conduzione. Chissà, magari alla guida di ‘Affari Tuoi’ se Stefano De Martino dovesse accettare di riabbracciare Maria De Filippi, la quale sembra bene intenzionata a riportarlo nella sua squadra di conduttori targati Fascino, la società di produzione che fa capo alla regina degli ascolti dei programmi Mediaset, a partire da ‘Amici’". Notizia che in poco tempo si è sgonfiata e ha ceduto il passo ai numeri straordinari di De Martino, per il quale unico ritorno possibile è al momento solo quello su Rai 2 per una nuova stagione di Stasera tutto è possibile, in onda dal 28 gennaio.