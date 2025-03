A C’è Posta per te Francesco chiede perdono a Ilena: “Voglio te, l’altra era un malessere”, ma lei rifiuta

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Nell'ultima puntata di questa edizione di C'è Posta per te, in onda sabato 1 marzo, la storia di un amore interrotto: Francesco vuole recuperare il rapporto con la compagna Ilena dopo averla tradita con un'altra donna, più grande di 11 anni, che ha fatto di tutto per allontanarlo dalla sua famiglia. I due hanno un figlio insieme nato nel 2017.

Le scuse di Francesco a Ilena: "Tu sei l'amore, l'altra era un'ossessione"

Con le lacrime agli occhi, Francesco ha chiesto scusa a Ilena per averla tradita, spiegando che il sentimento provato nei confronti dell'altra donna non è mai stato amore: "Sono qui per farti le mie scuse per aver sbagliato tanto, per averti fatto soffrire, creato tanti problemi. Ho sbagliato a frequentare una donna, un malessere, più grande di me, mettendomi contro di te, il bimbo, trascurando certe cose. Per me quella donna non era amore, era una ossessione". L'uomo ha poi ribadito che l'unica donna che vuole nella sua vita è lei, in questo momento e anche nel futuro. Poi ha promesso che l'errore del tradimento non si ripeterà più.

"Lui per me non è nulla, non provo niente", la decisione di Ilena

"Lui fa sempre così, dice ‘sei la donna della mia vita' a tutte. Ha trascurato nostro figlio", ha spiegato Ilena parlando del tradimento di Francesco. L'uomo è stato assente per il figlio nel periodo in cui ha frequentato un'altra donna. Ilena non intende tornare indietro, ha spiegato di non provare più niente e chiude la busta senza pensarci due volte:

Da quello che mi diceva lui erano mesi che non si sentivano, non 20 giorni. Non credo che ci sia stato quel bacio tra noi, almeno non con me. Lui per me non è nulla, è il vuoto completo. Quello che gli continuerò a dire è di stare dietro a suo figlio e aiutarmi nella vita perché c'è sempre bisogno. Non provo più nessun sentimento, mi ha fatto molto male.