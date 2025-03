A C’è Posta Michelle non perdona il padre: “Ho sofferto tanto per lui, ma voglio conoscere la mia sorellastra”

video suggerito

Nella puntata del 1 marzo di C'è Posta per te, Michelle non ha perdonato il padre Sante, che non vedeva da 8 anni, per averla abbandonata. "Vederlo non mi fa effetto, ho sofferto tanto dopo che è andato via. Voglio conoscere la mia sorellastra, non mi ha fatto niente", ha spiegato la 18enne.

A cura di Elisabetta Murina

Nell'ultima puntata di C'è Posta per te, in onda sabato 1 marzo, anche la storia di Sante, che vuole riallacciare i rapporti con la figlia Michelle. I due non si vedono da 8 anni. L'uomo ha preso la distanze dalla ragazza, 18enne, per le continue litigate con la madre ogni volta che la andava a trovare. La figlia lo insulta sui social e sostiene di aver vissuto un trauma per via del suo abbandono.

Le parole di Sante alla figlia Michelle

Con le lacrime agli occhi, Sante ha spiegato alla figlia di aver sbagliato nel non averla più cercata dopo le continue litigate con la ex moglie:

Se sono andato via di casa senza darti spiegazioni è perché eri piccola. Per i primi anni ci siamo frequentati, poi ho smesso per le continue litigate con tue madre. Ho sbagliato a non essermi intestardito, sono qui per chiederti scusa se non sono stato presente

"Mamma ha provato in tutti i modi a farmi avere un rapporto con lui. Sono andata dalla psicologa per tanto tempo, mi ha detto che mio padre non voleva più vedermi. Ho avuto vari problemi dopo che lui è andato via. Ho sofferto tanto quando se ne è andato", ha spiegato Michelle.

"Vedere mio padre non mi fa nessuno effetto"

La rottura nel rapporto tra Michelle e Sante è avvenuto dopo la sua Prima Comunione: il padre non ha organizzato una festa per la figlia e la madre lo ha accusato di essere un ‘morto di fame' in un post su Facebook. "Non mi sono mai intromessa nelle cose da adulti, ma penso che un post su Facebook non possa essere la giustificazione per interrompere il rapporto. Mamma ha provato in tutti i modi, non voleva venire neanche a firmare la mia carta identità, si è anche rifiutato di dare soldi", ha spiegato la 18enne.

Nel rapporto interrotto tra padre e figlia anche una questione economica per quanto riguarda il mantenimento. L'ex moglie di Sante sostiene che lui non abbia mai pagato gli alimenti, ma l'uomo difende il contrario: "Sono stato chiamato in Caserma perché tua madre mi aveva accusato di non aver versato gli alimenti, ma li ho sempre versati". La 18enne si è più volte chiesta se il padre pensasse a lei, anche se oggi averlo davanti non le provoca nessuna reazione:

Vederlo non mi fa nessun effetto, ho avuto una grande madre, se sono quella che sono è grazie a lei. Da quanto è andato via ho messo me stessa al primo posto. Ha anche avuto una figlia e mi sono chiesa ‘nel momento in cui la guarda, non pensa a me?' Voglio conoscerla, lei non mi ha fatto niente. Qualsiasi cosa lui possa dire, non è una giustificazione.

"Ti ho scritto sempre, anche per il tuo compleanno. Un padre non dimentica i figli. Ti chiedo perdono, se puoi farlo", ha chiesto Sante. Michelle ha però deciso di chiudere la busta.