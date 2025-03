video suggerito

Luciana si dichiara a Egidio a C’è posta per te: “Stasera viagra”, Maria De Filippi: “Faccio finta di non aver sentito” Luciana si è dichiarata a Egidio dopo 40 anni a C’è posta per te. “Sono vergine eh, te lo dico”, ironizza lei a un certo punto, al che lui: “Maria, ma ha tre figli!”. Luciana vuole i baci, anche “senza dentiera”, e vuole “far baldoria” al rientro a Taranto in serata, tant’è che non le manda a dire: “Si va di viagra”, e Maria De Filippi si defila con un “faccio finta di non aver sentito”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Redazione Spettacolo

859 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luciana si è dichiarata a Egidio dopo 40 anni a C'è posta per te. Lo aveva conosciuto al mare quando aveva 25 anni: lei impegnata con due figli, lui pronto a sbarcare in ogni porto. Pranzano sempre insieme, lo soprannomina Pupo, "sembrava Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo". Passa il tempo e lui si imbarca di nuovo, passano 40 anni e due cartoline. Luciana si sposa e ha il terzo figlio, poi una notte in un sogno una persona cara le dice di "cercare Pupo". Mette un annuncio su Facebook: "Cercasi disperatamente Pupo", dopo sei mesi stabiliscono un contatto.

Si videochiamano, si danno appuntamento a Taranto e Luciana lo raggiunge da Firenze. La donna ci rimane male perché Egidio non la degna di uno sguardo, se non in senso amicale, e per non scoraggiarsi troppo riconduce questo distacco all'operazione per la cataratta che lui deve subire di lì a poco. Grandi risate in studio, Maria De Filippi torna sulla loro storia mai consumata. "Luciana prende il suo camper e si trasferisce a Taranto, ma Egidio la fa dormire sul divano letto mentre lui se ne sale sul soppalco", aggiunge, "Quindi stasera è qui per dichiararsi e o la va o la spacca".

“Ho fatto di tutto per trovarti. Ci siamo ritrovati dopo 40 anni, da tre anni ci frequentiamo. Tu sei sempre gentile, premuroso. Ma mai mi hai sfiorato la mano, mai una carezza sul viso. Mi hai conquistato con il rispetto che hai nei miei confronti. Sono qui per dirti quello che provo per te. Ho il desiderio di baciarti, non sono mai riuscita a dirti queste cose, ma stasera è arrivato il momento di rischiare”, legge Luciana da un foglio. Egidio prima si commuove, poi scoppia a ridere: "È matta, mi ha detto che andava ai Musei Vaticani!".

"Sono vergine eh, te lo dico", ironizza lei a un certo punto, al che lui: "Maria, ma ha tre figli!". Luciana vuole i baci, anche "senza dentiera", e vuole "far baldoria" al rientro a Taranto in serata, tant'è che non le manda a dire: "Si va di viagra", e Maria De Filippi si defila con un "faccio finta di non aver sentito". "A 80 anni ce ne vorrebbe una cassetta", risponde ridendo lui, "Puoi togliere subito la busta, se si accontenta per me va bene". La busta si apre, Luciana gli corre incontro e lo bacia con passione, mentre Egidio continua a darle della matta. Certi amori fanno dei giri immensi, dopo 40 anni era anche ora.