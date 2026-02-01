Sara rifiuta la madre a C’è posta per te: “Non accetta che ho sposato l’amico di papà che ha 27 anni più di me”

A C’è posta per te, Liliana ha tentato di ricucire il rapporto con la figlia Sara dopo 7 anni. Ma per tutta risposta si è sentita dare della “bugiarda” e della “falsa”. Il rapporto tra le due donne si è interrotto quando Sara ha sposato Giovanni, di 27 anni più grande. Maria De Filippi ha commentato: “Anche Maurizio Costanzo era più grande e più basso di me”.

Nella puntata di C'è posta per te trasmessa sabato 31 gennaio, anche la storia di Liliana. Una madre che non vede sua figlia Sara, da 7 anni. La donna si è presentata in studio con il marito Francesco, ma la figlia protagonista della storia è nata da una precedente relazione. Il rapporto tra loro si è incrinato quando, ancora diciottenne, Sara si è innamorata di un amico del padre, Giovanni, un uomo di 27 anni più grande. Liliana ha tentato di ostacolare questa relazione non solo per l'età di Giovanni, ma anche perché non aveva un lavoro stabile. Un giorno Sara avrebbe finto di andare da un'amica, ma in realtà è andata a convivere con Giovanni. Dopo pochi mesi lo ha anche sposato. Nel giorno delle nozze, Francesco – compagno di Liliana – ha fatto una battuta sul fatto che Giovanni fosse più basso della moglie: "Per essere all'altezza di Sara devi metterti su uno sgabello". Giovanni si è arrabbiato e il rapporto tra Sara e sua madre si è incrinato definitivamente.

C'è posta per te, Liliana vorrebbe riabbracciare la figlia Sara dopo 7 anni

Giovanni e Sara hanno accettato l'invito. Liliana ha preso la parola: "Sara sono 7 anni che non ci vediamo. Ho sofferto tanto per questa situazione. Non ho accettato Giovanni nella nostra famiglia per via della sua età e perché non aveva un lavoro stabile ma voglio riallacciare i rapporti. Noi avevamo un bellissimo rapporto, volevo il meglio per te. Sono qui per dirti di ricominciare. Voglio dire a Giovanni di non mettere i bastoni tra le ruote tra me e mia figlia". Ma Sara è sembrata subito contrariata dalle parole della madre: "Hanno ostacolato la nostra storia, ci hanno sempre messo i bastoni tra le ruote".

Sara accusa la madre di essere una bugiarda

Sara ha dato la sua versione dei fatti. Innanzitutto ha smentito di avere finto di andare da un'amica per poi andare a convivere con Giovanni:

Che bugiarda, già mi ha fatto salire il nervoso. Mio marito lo conoscevo da tanto tempo perché era amico di mio papà. Mi ha visto crescere. I miei genitori sono separati e io cercavo un uomo che mi desse affetto. Mi sono innamorata di lui. Giovanni voleva andare a convivere, ma mia madre mi ha detto che prima dovevamo sposarci. Dato che anche mia nonna mi ha insultata, ho fatto la valigia – visto che avevo 19 anni ed ero maggiorenne – e me ne sono andata. Siamo stati fidanzati per quattro mesi e poi mi sono sposata.

Nel giorno del matrimonio, la frattura definitiva: "La compagna di mio padre mi ha comprato l'abito. Loro mi hanno fatto dispetti, Francesco prendeva in giro mio marito, ma stiamo scherzando?" E ha urlato alla madre: "Sei una bugiarda e basta".

Maria De Filippi fa il paragone con la sua relazione con Maurizio Costanzo

Maria De Filippi, allora, ha raccontato un retroscena: "Quando tua madre è venuta a parlarmi e mi ha detto di questa grande differenza d'età, io la guardavo perché pensavo che tra me e Maurizio c'erano quasi 25 anni di differenza, ma tua madre mi diceva che è una vergogna. E io stavo zitta, che dovevo dire? Non mi sono offesa, perché vedevo che lo diceva in buonafede". E ha continuato con il paragone:

Anche Maurizio era più basso di me. Quando all'epoca successe questo, scrissi una lettera ai miei genitori. Maurizio era anche sposato e separato tre volte, mentre mio padre era cattolico, andava in chiesa tutte le domeniche. Scrissi una lettera a mio padre spiegandogli tutto, poi lo conobbe e tutto passò. All'inizio non la prese bene. Mia madre chiamò Maurizio una mattina in ufficio dicendogli di lasciarmi in pace.

Sara chiude la busta alla madre Liliana

Sara si è detta scettica sulla sofferenza della madre: "Non ci credo che sta male per me, perché è falsa e bugiarda". E ha ipotizzato che abbia finto di volerle chiedere scusa solo per andare su Canale5. Quindi ha spiegato che non avrebbe aperto la busta: "Lei dice che facciamo pace e poi ricominciamo daccapo". La conduttrice le ha domandato: "Ti fa bene tutta questa rabbia?", ma anche il suo intervento non è servito a convincerla. Sara e Giovanni hanno chiuso la busta. Francesco, marito di Liliana, ha commentato che in fondo va bene così: "La conosco bene, anche se avesse fatto pace sarebbe tornato tutto come prima, la conosco da quando aveva 7 anni".