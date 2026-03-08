C’è posta per te chiude con due settimane di anticipo: quella del 7 marzo è stata l’ultima puntata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 7 marzo 2026 è stata l’ultima della stagione. I titoli di coda trasmessi al termine della messa in onda hanno confermato l’anticipazione pubblicata da Massimo Falcioni su Fanpage.it: il people show condotto da Maria De Filippi chiude con due settimane di anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista. Restano ancora ignoti i motivi della chiusura anticipata ma è possibile che il programma abbia risentito del brusco calo di ascolti registrato nelle ultime settimane: la stagione, partita dal 28% di share, è calata puntata dopo puntata fino al 22%.

I titoli di coda di C’è posta per te nella puntata del 7 marzo

A confermare che quella conclusa il 7 marzo è stata l’ultima puntata della stagione in corso di C’è posta per te sono stati i titoli di coda mandati in onda al termine dell’ultima storia, che ha avuto per protagonista Irama, scelto per fare una sorpresa a una coppia. Maria De Filippi e la sua squadra di lavoro hanno trasmesso alcuni brevi estratti delle storie più rappresentative dell’ultima edizione del people show, insieme a una serie di brevi filmati che mostrano come si sono evolute le vicende dei protagonisti una volta terminata la puntata che li ha visti sedersi al centro dello studio della trasmissione. Nel montaggio sono apparsi anche i giovanissimi Manuel e Assia che, come avevano già fatto sui social, hanno confermato di stare aspettando il loro primo figlio.

Che cosa andrà in onda al posto di C’è posta per te

Ad andare in onda al posto di C’è posta per te, sabato 14 marzo, come anticipato sempre da Falcioni, sarà il concerto di Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. È questa la strategia di Canale 5 per fronteggiare la messa in onda del secondo appuntamento con Sanremo Top, in onda su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, conduttore uscente dell’ultimo Festival di Sanremo. A seguire, per sabato 21 marzo, dovrebbe essere previsto il debutto della prima puntata del serale di Amici, talent show condotto sempre da Maria De Filippi, che sfiderà l’esordio di Canzonissima, condotto da Milly Carlucci.