Il figlio sparisce dopo la morte del padre e la madre alla nuora: “Auguro che uno dei tuoi figli faccia lo stesso”

A C’è posta per te una madre e una sorella cercano Valerio, sparito dopo la morte del padre. L’accusa alla moglie Marika: “Mi ha chiamata bancomat”. Dopo la lite, aprono la busta.

Due anni di silenzio. Nessuna telefonata, nessun messaggio, nessun nipote da abbracciare. Dopo la morte del padre, Valerio è sparito. E sua madre e sua sorella sono venute a C'è posta per te con una domanda che pesa più di qualsiasi accusa: perché? Il tema di questa storia per l'ultima puntata di C'è posta per te è molto interessante.

"Sono stata solo un bancomat"

La madre non usa mezzi termini quando prende la parola. Il dolore è lì, visibile, ma la voce non trema: "Sono stata una madre solo per il bancomat. Tua moglie ha detto che non sono veramente una mamma, una nonna." Poi si rivolge direttamente a Marika, la moglie di Valerio, seduta dall'altro lato della busta: "Allora chiedo: per voi sono un bancomat? A te, Marika, chiedo: sono stata una suocera che puoi dire in giro che sono brava?"

La risposta, nei fatti, l'ha già data lei stessa. Perché quello che segue è un elenco preciso, concreto, di scelte fatte nel tempo: "Quando litigavate, accoglievo mio figlio o accoglievo te? Quante volte è tornato a casa e io e tua sorella l'abbiamo mandato via perché volevamo vedervi insieme. Ti ho voluto bene come una figlia." La sorella prende la parola con una postura diversa — meno fuoco, più peso: "Valerio, ti parlo come sorella ma anche come persona che vuole bene alla propria mamma."

I motivi dell'allontanamento

Dietro l'allontanamento, secondo le due donne, c'è un momento preciso: quando la madre ha intestato la casa alla figlia, Valerio si è fatto da parte. Prima piano, poi del tutto. Due anni senza farsi vedere, senza portare i nipoti, senza rispondere. La domanda che aleggia nello studio — e che nessuno pronuncia esplicitamente — è sempre la stessa in questi casi: fino a che punto quella decisione è stata davvero sua?

"Auguro che uno dei tuoi tre figli faccia lo stesso"

È il momento più tagliente della puntata. La madre guarda Marika e dice quello che probabilmente ha trattenuto per mesi: "Hai tre figli maschi. Mi auguro che uno capiti come lui, così capisci cosa vuol dire." Non è una maledizione. È qualcosa di più preciso: è il tentativo disperato di far passare un'esperienza attraverso la pelle, visto che le parole non sono bastate.

Dopo il lungo confronto, con la promessa di Valerio di essere più presente — soprattutto per i nipoti — la busta si apre. Un finale che lascia aperte più domande di quante ne chiuda. Perché tra una madre che si è sentita ridurre a funzione economica, una sorella che ha perso il fratello senza capire davvero il motivo e una moglie su cui si sono concentrate tutte le proiezioni del dolore familiare, la riconciliazione vera — se mai arriverà — passerà da conversazioni che nessuna telecamera riprenderà. Anche questo è C'è posta per te.