Gaetano sorprende la moglie Valentina, affetta da sclerosi multipla con Irama: “Non sei un peso, promettimelo”

L'ultima emozione di C'è posta per te per quest'anno. Gaetano non ha avuto bisogno di grandi discorsi. Gli è bastato uno sguardo per dire quello che aveva in mente: sua moglie Valentina meritava qualcosa che andasse oltre le parole, oltre le promesse quotidiane, oltre tutto ciò che si dice e si ridice quando la vita diventa più dura del previsto.

Un amore incredibile, travolto dal peggiorare della sclerosi di lei: "Sono venticinque anni che siamo insieme e voglio continuare ancora a stupirti. Io so benissimo che sono la forza della tua vita, ma anche tu sei la forza della mia. Voglio ringraziarti, non smettere mai. Il giorno della nostra promessa mi hai reso uomo, marito e padre di una bella bimba, bellissima come te. Questa sera sono solo qui per te per dirti quanto ti amo".

"Non sei mai stato un peso: promettimelo"

Valentina è affetta da sclerosi multipla. Una diagnosi che in molti casi trasforma i rapporti, sposta gli equilibri, cambia i ruoli. Gaetano non ci ha mai visto un ostacolo. Lo dice con una semplicità che vale più di qualsiasi dichiarazione a effetto: "Lei non è mai stata un peso per me."

Poi si rivolge direttamente a lei, con quella tenerezza concreta che non ha bisogno di essere amplificata: "Mi puoi promettere di non dirmelo più? Non sei un peso per me. Me lo prometti?" Non è retorica. È la richiesta di un uomo che ha capito che la parte più logorante di certe malattie, per chi le vive dall'interno, è il senso di colpa verso chi resta.

Irama entra in studio

La sorpresa è Irama. Il cantante entra in studio e lo spazio si carica di un'emozione che fa quasi fatica a stare dentro le inquadrature. Maria De Filippi lo osserva e non trattiene il commento: "Vedo l'amore, vedo un'emozione vera, è pazzesco."

Irama non si limita alla comparsata. Li invita al suo concerto, e poi aggiunge qualcosa in più: un po' di tempo solo per loro, in un posto a loro scelta. Un regalo che non si misura in biglietti o in destinazioni, ma in quello che significa per due persone che hanno imparato a fare i conti con una quotidianità che non sempre lascia spazio al respiro.

Valentina, davanti alle amiche venute a trovarla e a Irama seduto lì in carne e ossa, trova le parole giuste con la precisione di chi non vuole essere fraintesa: "Sto sognando. Per loro — le amiche — e per lui (cioè, Irama, ndr) mentirei se dicessi il contrario." Una frase che contiene tutto: la gratitudine, la sorpresa genuina, e la consapevolezza di essere circondata da affetto in un momento in cui l'affetto conta doppio. Gaetano la guarda, la busta si apre, si abbracciano e si baciano.