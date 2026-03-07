Viviana tradisce 3 volte Salvatore, poi gli chiede scusa a C’è posta per te: “Ti amavo anche mentre sbagliavo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di C’è posta per te di sabato 7 marzo, Viviana decide di rivolgersi al programma condotto da Maria De Filippi per provare a riconquistare il marito Salvatore dopo averlo tradito tre volte. La loro è una storia lunghissima cominciata quando lei aveva appena 14 anni. Ma negli ultimi anni qualcosa si rompe. Nel 2019 Viviana si sottopone a un intervento chirurgico che le consente di perdere 45 chili. Per lei è una rinascita: inizia a sentirsi diversa, più sicura di sé e soprattutto comincia a ricevere attenzioni e complimenti.

I tre tradimenti e la separazione dal marito Salvatore

Il primo tradimento arriva nel 2024. Viviana conosce un uomo sui social, iniziano a chattare e decidono di incontrarsi. La relazione però viene scoperta dal marito e la donna decide di interromperla. Dopo appena un mese, la donna inizia una nuova relazione, questa volta con il marito di una coppia che frequentava insieme a Salvatore. Anche questa storia viene scoperta e a quel punto l’uomo decide di lasciare la casa. Viviana chiude anche quella relazione e, dopo qualche tempo, torna dal marito. Ma la crisi non è finita. Dopo circa quattro mesi conosce sui social un uomo più giovane di dieci anni e pensa di essersi innamorata davvero. Quando Salvatore se ne va di nuovo di casa, lei non lo ferma, convinta di voler continuare quella relazione.

Col passare del tempo, però, si rende conto che le manca suo marito. Ricomincia a frequentarlo di nascosto e, paradossalmente, Salvatore diventa il suo amante mentre lei è ancora legata all’altro uomo. Alla fine decide di chiudere quella storia e tenta di tornare con lui. Ma Salvatore si oppone: la ama ma non intende tornare con lei.

Viviana e le scuse al marito: Salvatore la ama ma decide di chiudere la busta

Davanti a tutti, Viviana prova a spiegare e a chiedere perdono: “Stasera sono qui per chiederti scusa per tutto il male che ti ho fatto. Da quando ho cominciato a piacermi di più, i complimenti degli altri erano gratificanti. Ma non ho mai messo in discussione il nostro amore. Io ti ho amato anche mentre sbagliavo”. La donna prova a spiegare che solo quando ha rischiato davvero di perderlo ha capito quanto fosse importante per lei: “Forse dovevo perderti e starti lontana per capire. Non so vivere senza di te. Stiamo insieme da quando avevo 14 anni. I miei capricci sono sempre stati una ragione di vita per te. Lo so che mi ami e che non può finire così”.

Salvatore conferma il racconto della moglie e ammette anche di essere stato, per un periodo, il suo amante mentre lei frequentava un altro uomo. Ma spiega di aver sofferto troppo per poter pensare di tornare insieme a lei: “Vederla mi fa stare male, ma una volta passata la fase più dura ho deciso di non riprovarci più. Posso tornare con lei con la paura che possa scivolare di nuovo? Non è detto che io possa continuare a superare il male che mi ha fatto”. Quando la conduttrice gli fa notare che, pur non ufficialmente, continuano a essere una coppia di fatto, Salvatore precisa di avere superato quella fase: “Ultimamente riesco a evitare di cadere in tentazione. Non ho avuto un’altra relazione, ma penso che se lei dovesse rifarsi una vita forse ne sarei persino sollevato. So che lei sta soffrendo e mi sento in colpa a dirle che non tornerò con lei. È la madre dei miei figli e l’ho amata più della mia vita. La amo ancora adesso. Ma il dolore che ho provato la terza volta è stato più forte dell’amore”.

La sua decisione di chiudere la loro storia sembra definitiva: “Se tornassi con lei tradirei me stesso. Per lei ci sarò sempre, ma voglio chiudere la busta. Me lo sono promesso: voglio smettere di pensare al suo bene per iniziare a pensare al mio”.