Vincenzo non perdona il padre che ha lasciato la madre per un’altra, a C’è posta per te: “Vederlo mi mette ansia”

Nella puntata di C’è posta per te di sabato 7 marzo, Vittorio chiede il supporto di Maria De Filippi per tentare di recuperare il rapporto con il figlio Vincenzo, che non gli parla da cinque anni. Il loro legame si è spezzato dopo la fine del matrimonio tra Vittorio e la moglie. Per anni in casa ci sono stati litigi continui, tanto che nel 2018 l’uomo inizia a soffrire di attacchi di panico. Una situazione difficile anche per Vincenzo, molto legato a entrambi i genitori e convinto che dovessero restare insieme. Nel 2019 la vita di Vincenzo attraversa già un momento complicato: a tre mesi dal matrimonio la fidanzata con la quale conviveva lo lascia. Poco dopo, nonostante la sofferenza del figlio, Vittorio decide di dirgli che vuole separarsi dalla moglie. In realtà l’uomo ha già iniziato una relazione con un’altra donna, che il figlio conosce, ma inizialmente preferisce non dirglielo. Poco dopo lascia la casa. Vincenzo lo implora di tornare indietro, ma il padre gli confessa di essersi innamorato di un’altra persona. Da quel momento il figlio interrompe ogni rapporto con lui. Negli ultimi cinque anni non gli ha più rivolto la parola e si è dedicato soprattutto alla madre, che dopo la separazione è entrata in depressione.

L’appello di Vittorio al figlio: “Non ho mai smesso di amarti”

Quando Vincenzo gli concede di parlare, Vittorio prova a spiegargli il suo dolore: “Sei l’amore della mia vita, non posso vivere senza di te. Mi manca parlare con te. Sono cinque anni che non dormo e mi chiedo cosa ho fatto per meritare tutto questo. Ti chiedo scusa se ti ho lasciato in un momento difficile, subito dopo che il tuo matrimonio era saltato. Sono sei anni che passi davanti alla mia edicola e non mi degni di uno sguardo. Per me è una coltellata al cuore. Sai che rapporto c’era con tua madre, che non la amavo più e che avevo deciso di lasciarla. Mi dispiace averti dato questo dispiacere ma non potevo continuare a vivere così”.

Ma la replica del figlio è dura. Vincenzo racconta quanto sia stato devastante quel periodo della sua vita e il fatto che proprio in quel momento il padre abbia scelto di andare via di casa: “Quello è stato il momento più brutto della mia vita. Volevo solo il confronto della mia famiglia. Mi aspettavo serenità e invece mi è arrivato un altro macigno addosso. Da quel momento ho smesso di sentirmi sicuro. Io desidero avere una famiglia e dei figli ma temo che ai miei figli possa capitare quello che è successo a me”. Vincenzo spiega di non essere arrabbiato, ma profondamente deluso: “Mi ha abbandonato in un momento durissimo. E poi io non concepisco il tradimento. Il colpo di grazia è arrivato quando ho scoperto che lui ha avuto un altro figlio a 60 anni”.

Vincenzo chiude la busta al padre: “Non riesco a perdonarlo, è esterno alla mia famiglia”

Il figlio spiega di aver preso una decisione definitiva, non ha intenzione di recuperare la loro storia e chiede al padre di non forzare un riavvicinamento: “I suoi messaggi mi danno fastidio, mi creano ansia. Anche il fatto che mi scriva che il mio fratellino vuole conoscermi mi mette a disagio. Tornare vicino a lui mi creerebbe solo altra ansia. Lo vedrei come esterno alla famiglia. Mi dispiace ma per come mi sento fragile non voglio che faccia parte della mia vita”.