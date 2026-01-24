Manuel e Assia di C’è Posta per Te diventeranno genitori, l’annuncio: “Sei arrivato dopo le cadute”

Manuel Iezzi e Assia Pinto, tra i protagonisti più discussi della nuova stagione di C'è Posta per Te, hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. La notizia arriva a poche settimane dalla messa in onda della loro storia, che aveva diviso il pubblico di Canale 5: lui, pentito dopo un tradimento con la vicina di casa, lei, ferita ma pronta a dare una seconda possibilità al loro amore. Oggi, quella "seconda occasione" ha preso la forma più bella: quella di una nuova vita in arrivo.

L'annuncio della gravidanza: "Ti amiamo già"

È stata Assia, attraverso un emozionante video pubblicato sui social, a condividere la gioia della dolce attesa. Le parole scelte dalla giovane napoletana suonano come una chiusura definitiva rispetto ai momenti bui del passato, celebrando la forza di un legame che ha saputo resistere alla tempesta: "Non sei arrivato per caso. Sei arrivato quando eravamo pronti ad amarci davvero. Dopo le cadute, dopo le scelte difficili, dopo aver scelto di restare. Sei arrivato tu. E hai dato un senso nuovo a ogni cosa. Ti amiamo già, infinitamente".

La storia a C'è Posta per Te: il tradimento e il perdono

Il pubblico aveva conosciuto Manuel e Assia nella puntata dello scorso 10 gennaio. La loro vicenda aveva colpito per la sincerità del dolore: Manuel era arrivato da Maria De Filippi per confessare una relazione clandestina durata quattro mesi con una vicina di casa. Assia, pur dichiarandosi distrutta dal segreto scoperto, aveva ceduto davanti alle lacrime del fidanzato e ai consigli della conduttrice. "Spero di non fare la scelta sbagliata", aveva detto prima di aprire la busta. A giudicare dai fatti, quella scelta si è rivelata la più giusta per loro. Poco dopo la puntata, i due erano tornati attivi su TikTok per difendere la loro unione. Manuel aveva ammesso le sue colpe dichiarando di voler dimostrare ogni giorno di meritare la donna che ha accanto, mentre Assia aveva ribadito che, nonostante la loro storia non fosse perfetta, l'amore vero sceglie di lottare invece di scappare.