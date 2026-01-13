Manuel e Assia dopo C’è posta per te sono rimasti insieme, lui: “Voglio dimostrare di meritare chi ho accanto”

Manuel Iezzi e Assia Pinto dopo il tradimento con la vicina di casa portato a C’è posta per te stanno ancora insieme. Sui loro profili TikTok sono comparsi dei video con dediche d’amore. Lui: “Ho capito quanto si può perdere quando si sbaglia”.

Manuel Iezzi e Assia Pinto sono stati i protagonisti della prima puntata di C'è posta per te andata in onda lo scorso sabato 10 gennaio 2026. Dopo averla tradita con la vicina di casa portando avanti una relazione clandestina durata 4 mesi, il napoletano ha cercato il perdono della fidanzata nello studio di Maria De Filippi, dichiarandosi pentito dell'errore commesso. Lei lo aveva lasciato dopo aver scoperto il tradimento, ma davanti alla busta chiusa e alle scuse del fidanzato non ha saputo resistere. Nonostante l'indecisione iniziale, dopo aver ascoltato i consigli della conduttrice, ha deciso di riprovarci e recuperare il loro rapporto. "Spero di non fare la scelta sbagliata" ha dichiarato prima di aprire la busta e riabbracciarlo. Oggi sono felici insieme, come confermano i video e le foto che pubblicano sui loro profili Tik Tok.

Manuel e Assia a C’è posta per te

"La nostra storia non è perfetta", le parole di Assia e Manuel su TikTok

Manuel e Assia sono tornati attivi su TikTok a distanza di pochi giorni dalla puntata di C'è Posta per Te che li ha visti protagonisti. Lei, il cui profilo è assia.pinto3, ha dedicato un video al fidanzato nel quale, a corredo di immagini mentre si baciano, scrive: "Non tutte le storie sono perfette. La nostra no. Abbiamo sbagliato, sofferto, pianto tanto. Ma quando l’amore è vero, a volte sceglie di lottare invece di scappare. Oggi siamo qui, più consapevoli, più fragili, più veri". Poi ancora, "Ti amo, nonostante tutto".

@assia.pinto3 Non tutte le storie sono perfette. La nostra no. Abbiamo sbagliato, sofferto, pianto tanto. Ma quando l’amore è vero, a volte sceglie di lottare invece di scappare. Oggi siamo qui, più consapevoli, più fragili, più veri.🖤@Manuel_lezzi ♬ suono originale – ANTO👼🏼

Il post pubblicato ieri ha generato una pioggia di commenti di spettatori, molti dei quali di supporto per la giovane napoletana che "ha fatto bene a seguire il suo cuore". Anche Manuel, il cui profilo su TikTok è manuel_lezzi, ha aggiunto un video nelle ultime ore nel quale, come didascalia a un video contenente video e foto insieme ad Assia, scrive: "Ho capito quanto si può perdere quando si sbaglia. Oggi non chiedo nulla, mi limito a dimostrare ogni giorno di meritare ciò che ho accanto". Anche sul suo profilo sono arrivati migliaia di commenti di utenti social che hanno seguito la puntata di C‘è posta per te sabato: in molti hanno sottolineato la bontà del giovane, apparso davvero pentito del suo errore in tv.

@manuel_lezzi Ho capito quanto si può perdere quando si sbaglia. Oggi non chiedo nulla, mi limito a dimostrare ogni giorno di meritare ciò che ho accanto.🖤@Assia Pinto ♬ sonido original – 🇪🇨el_nene_latino_🇪🇨

Manuel e Assia di C'è posta per te: i profili Instagram e Tik Tok

Dopo il programma, andato in onda sabato sera su Canale5, entrambi hanno ottenuto popolarità sui social. Tra i due, chi ha avuto maggior seguito è stata Assia Pinto che su Instagram, prima della puntata, aveva poco più di 3mila followers. Oggi il suo profilo Instagram conta quasi 18k. Manuel Iezzi, invece, sembra aver preferito mantenere più riserbo, lasciando che il suo profilo rimanesse privato, nonostante la crescita di seguaci: è passato, infatti, da poco più di 600 followers a oltre 5mila. Ha inaugurato quello TikTok ieri, che ora conta circa 5mila seguaci, con il primo video pubblicato per celebrare il perdono di Assia la quale, invece, aveva debuttato su TikTok lo scorso luglio. Oggi il suo profilo conta quasi 15mila seguaci.