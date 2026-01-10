C’è posta per te stasera su Canale 5, gli ospiti: Raoul Bova e Can Yaman, la puntata è registrata

Stasera, sabato 10 gennaio 2026, su Canale5 torna l'appuntamento con C'è posta per te 2026: nella prima puntata con Maria De Filippi vivremo tante storie emozionanti e a volte divertenti. Gli ospiti di questa sera sono Can Yaman e Raoul Bova. L'attore turco sarebbe stato arrestato in queste ore nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e consumo di droghe. La sua sorpresa andrà regolarmente in onda perché la puntata è registrata. Il programma inizia alle ore 21:40 ed è possibile vedere la puntata in diretta streaming su WittyTV e Mediaset Infinity.
La prima puntata di C'è posta per te potrà contare su due emozionanti sorprese con Can Yaman e Raoul Bova. L'attore turco, in queste ore, è finito al centro dell'attenzione mediatica perché – secondo le notizie che arrivano dalla Turchia – sarebbe stato arrestato nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di droghe. La puntata del programma condotto da Maria De Filippi è registrata, dunque la sorpresa fatta dall'attore andrà in onda regolarmente. Come dicevamo, ci sarà anche Raoul Bova, reduce dallo straordinario successo di Don Matteo 15, che segna la sua rinascita mediatica dopo la macchina del fango dei mesi scorsi.