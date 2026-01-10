C’è posta per te stasera su Canale 5, gli ospiti: Raoul Bova e Can Yaman, la puntata è registrata

Stasera, sabato 10 gennaio 2026, su Canale5 torna l'appuntamento con C'è posta per te 2026: nella prima puntata con Maria De Filippi vivremo tante storie emozionanti e a volte divertenti. Gli ospiti di questa sera sono Can Yaman e Raoul Bova. L'attore turco sarebbe stato arrestato in queste ore nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e consumo di droghe. La sua sorpresa andrà regolarmente in onda perché la puntata è registrata. Il programma inizia alle ore 21:40 ed è possibile vedere la puntata in diretta streaming su WittyTV e Mediaset Infinity.