L’attore turco Can Yaman è stato arrestato nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di droghe

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul.

L'attore turco Can Yaman (36 anni) è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia sono i media turchi. Il noto attore è stato arrestato questa notte insieme ad altre 6 persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel (46 anni), appena rientrata da Survivor.

I sette arrestati attualmente sono sottoposti a una serie di test presso l'Istituto di medicina forense per verificare la data di assunzione delle droghe assunte e il momento in cui sarebbe avvenuto. Un raid in 9 diversi night club ha portato all'arresto di alcuni pusher e dei gestori dei locali all'interno dei quali venivano vendute sostanze stupefacenti. La medesima indagine nelle scorse settimane ha visto più di 20 tra personaggi dello spettacolo, vip e giornalisti erano finire nella rete della polizia.

Nell’ambito di un’indagine che coinvolge personaggi famosi, che ha fatto emergere accuse di droga e prostituzione, la polizia ha fatto irruzione al Bebek Hotel di Istanbul e nel locale Klein Phönix di Maslak. Il proprietario e il direttore della struttura risultano già arrestati. Durante l’operazione sono state fermate sette persone, tra cui appunto Selen Görgüzel e Can Yaman. Sull’operazione è intervenuta anche la Procura della Repubblica di Istanbul con una nota ufficiale.

La Procura della Repubblica di Istanbul – Ufficio per le indagini su contrabbando e narcotici – prosegue l’inchiesta per i reati di “detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale”, “agevolazione dell’uso di stupefacenti” e “induzione alla prostituzione, facilitazione o intermediazione della prostituzione, o messa a disposizione di luoghi a tale scopo”. La specifica poi sul materiale sottoposto a sequestro: "Durante le perquisizioni sono state sequestrate numerose sostanze ritenute stupefacenti, tra cui liquidi, cocaina, marijuana, pillole, bilance di precisione e munizioni".