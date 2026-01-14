Can Yaman arrestato e rilasciato poco dopo a Istanbul: la dinamica dell’accaduto e il verbale della polizia

Can Yaman è stato arrestato e rilasciato poco dopo a Istanbul nell’ambito di un’indagine antidroga condotta dalla polizia. Nella vicenda sono stati coinvolti anche altri personaggi pubblici. Ecco la dinamica dell’accaduto.

Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nella notte tra il 9 e il 10 gennaio nell'ambito di una indagine antidroga da parte della polizia. Dopo poche ore è stato subito rilasciato senza alcuna conseguenza giudiziaria. L'attore turco ha pubblicato sui social un post indirizzato alla stampa italiana: "Vi pare che vado in giro con delle sostanze? Non credete alle notizie che arrivano dal Bosforo". Ecco la dinamica di quello che è accaduto in Turchia.

Cosa è successo a Istanbul e perché Yaman era stato arrestato

Come ha spiegato il settimanale Chi, Can Yaman è stato arrestato all'hotel Bebek a Istanbul nella notte tra il 9 e il 10 gennaio. La polizia turca, su mandato della Procura di Istanbul, ha condotto una vasta operazione antidroga con retate e perquisizioni in diversi locali notturni della città, tra cui night club e hotel di lusso. L'operazione in realtà fa parte di una maxi inchiesta che coinvolge personaggi dello spettacolo, vip, giornalisti in un contesto di sospetti legati al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti. L'attore si è trovato in mezzo alla vicenda, pur non avendo alcun tipo di responsabilità, tanto che dopo essere stato perquisito per due volte è stato rilasciato in tempi brevissimi e senza nessuna conseguenza giudiziaria. "Sulla persona non è stato rinvenuto alcun tipo di sostanza stupefacente", si legge sul verbale della polizia, come fa sapere il settimanale. Yaman non è il primo personaggio pubblico a essere fermato nell'ambito di questa indagine: durante le festività natalizie anche Steven Saddettin Saran, presidente del Fenerbahce e figura di primo piano nell'ambito sportivo, era stato coinvolto.

Il messaggio alla stampa italiana dopo il rilascio

Subito dopo il rilascio, Yaman è tornato in Italia e sui social ha pubblicato una sua doto con lo sfondo del Colosseo. Poi un messaggio alla stampa italiana, invitandola a non "copiare" le notizie che lo riguardano e arrivano dal Bosforo, sottolineando come siano false e prive di fondamento: "Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo".