Can Yaman smentisce l’arresto, cosa è successo in Turchia: “Fermato perché sono famoso ma non hanno trovato niente”

Can Yaman ha raccontato che cosa è successo il giorno in cui si è diffusa la notizia del suo presunto arresto in Turchia. L’attore ha chiarito: “Non c’è stato nessun arresto, mi hanno fermato”. E ha assicurato: “Ho collaborato con la polizia”.

Can Yaman è tornato a parlare della vicenda che lo ha visto suo malgrado protagonista nelle scorse settimane. Dalla Turchia, infatti, è arrivata la notizia del suo presunto arresto nell'ambito di un'operazione antidroga con perquisizioni nei locali notturni. In realtà, l'attore è stato fermato e rilasciato in tempi brevissimi perché su di lui non sono state rinvenute sostanze stupefacenti. L'attore ha raccontato l'accaduto nel corso di un'intervista: "Voglio precisare che non c'è stato nessun arresto".

Cosa è successo a Can Yaman in Turchia: la verità sul presunto arresto

Can Yaman ha raccontato che frequenta da sempre il locale in cui è stato fermato mentre si trovava in Turchia: "Le persone mi conoscono e faccio tante foto, non era una sorpresa quindi, sapevano che ero lì". Ha aggiunto di essersi ritrovato nel bel mezzo di un classico controllo di routine: "La polizia lo fa spesso. Gli agenti arrivano e perquisiscono tutti". Secondo quanto sostiene l'attore, durante la perquisizione, gli agenti si sarebbero soffermati su di lui perché è un volto noto:

Non hanno trovato niente, ma hanno visto me e mi hanno fermato perché sono famoso. Loro devono controllare. È la loro procedura. Non so perché lo abbiano fatto e perché mi abbiano fermato, ma non hanno trovato niente su di me. Il che è normale. E poi mi hanno lasciato andare in pochissimo tempo perché non hanno trovato nulla.

L'attore di Sandokan ha collaborato con gli agenti

Can Yaman ha assicurato di avere collaborato con la polizia e di essersi messo a disposizione per dimostrare di non avere niente da nascondere: "Ho fatto dei test, ho collaborato con loro, gli ho dato subito il mio telefono, la password per accedere e tutto il resto. Loro hanno controllato, mi hanno prelevato un campione di capelli. Mi hanno prelevato il sangue per il test. E poi mi hanno lasciato andare". Il giorno dopo era già in Italia. Sui social ha invitato la stampa nostrana a non cadere nel tranello delle fake news che arrivano dalla Turchia.