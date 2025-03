A C’è Posta Anna non vuole vedere Cristina poi cambia idea, il cognato Raffaele: “Maria, ci rivedremo presto”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Raffaele è il protagonista della seconda storia di C'è Posta per te nell'ultima puntata di questa edizione, in onda sabato 1 marzo. L'uomo ha scritto al programma per riallacciare i rapporti con il fratello Antonio, che non vede da quanto è morto il padre nel dicembre 2023. La frattura in famiglia risale ad anni precedenti e coinvolge anche le rispettive moglie, Cristina e Anna.

Le parole di Raffaele e Cristina ad Antonio e Anna

Trovatosi di fronte al fratello e alla cognata, Raffaele ha parlato ad Antonio chiedendogli perché sia stato assente durante il periodo della malattia del padre:

È un anno che non ci vediamo e non ci sentiamo, mi dispiace perché tra noi c ‘è sempre stato un grande affetto. Sei stato assente quando papà si è ammalato, anche nella malattia di mamma. Avevo bisogno di una spalla su cui piangere, che mi aiutasse moralmente, avevo bisogno di un fratello che non c'era.

Raffaele si è rivolto anche alla cognata Anna, a cui ha fatto solo una domanda: "Perché non l'hai mai invogliato a venire a trovare nostro padre e a fargli vedere i bambini? Vorrei una giustificazione per questo". Anche Cristina ha preso la parola e ha chiesto le stesse cose alla coppia: perché non sono stati presenti durante la malattia del padre e non li hanno nemmeno contattati.

La spiegazione di Anna e Antonio

"Nulla è vero niente di quello che hanno detto", ha detto Anna subito dopo aver sentito le parole di Cristina e Raffaele. La coppia ha voluto sapere cosa i due hanno raccontato riguardo la loro famiglia e hanno risposto con la loro versione: "Ogni tanto andavamo a trovarlo. Quando hanno saputo che ero incinta, non mi hanno mandato neanche un messaggio. Non ci avevano avvisato della malattia", ha spiegato Anna.

Le due coppie hanno iniziato ad accusarsi a vicenda rinfacciandosi gli errori del passato. "Tuo padre era malato di cancro, non stava giocando", ha detto Raffaele al fratello che cercava di spiegare i motivi della sua assenza durante la malattia del padre. "Hai sempre messo in cattiva luce me, ti stai elogiando, hai fatto tutto perché avevi un secondo fine", l'accusa di Anna a Cristina. Antonio pensava che il fratello ingigantisse la malattia del padre. "Non ho esagerato niente perché alla fine papà se ne è andato. Siamo non uniti, quando dovremmo esserlo", ha risposto Raffaele. Poi Anna ha accusato di nuovo la coppia: "Lo volevate cacciare prima della malattia, dicevate che causa solo problemi, quante coltellate gli davate quando si girava".

Antonio e Anna chiudono la busta a C'è Posta per te

"Lui è la mia spalla forte, potevo contare su di lui. Ricominciamo", ha detto Raffaele ad Antonio, ribadendo di essere venuto a C'è Posta per te per riallacciare i rapporti con il fratello e la cognata. "Con lei non voglio avere nulla a che fare, è sempre stato così, da 12 anni", ha precisato però Anna parlando di Cristina, convinta che tanto presto litigheranno di nuovo. "Dateci l'opportunità di ricominciare", ha insitito Raffaele. E alla fine i due hanno accettato di aprire la busta e dare una seconda possibilità al rapporto.