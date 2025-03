C’è Posta per te, la sorpresa di Lukaku per Emanuele guarito dalla leucemia: “La tua storia è d’ispirazione”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

L'edizione di C'è Posta per te 2025 si è chiusa con Romelu Lukaku. Il calciatore, attaccante del Napoli e della nazionale belga, è stato protagonista dell'ultima storia del programma, nella puntata andata in onda sabato 1 marzo. A volerlo in studio Francesca, 22 anni, per fare una sorpresa al fidanzato Emanuele. Il ragazzo ha sconfitto la leucemia dopo 12 cicli di chemioterapia e un trapianto di midollo, donatogli dalla sorella.

L'amore di Francesca per il fidanzato Emanuele

"Ce l'hai sempre messa tutta, se oggi parliamo di futuro è merito del tuo coraggio. Voglio passare il resto della mia vita con te", ha detto Francesca al fidanzato, che non ha esitato nemmeno un attimo a sentire cosa aveva da dirgli. Poi una lunga lettera, letta da Maria De Filippi, che ha ripercorso il loro amore. Il primo incontro quando lei aveva 17 anni, poi la diagnosi di leucemia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. "Nella testa avevo solo quella parola, leucemia, arrivata all'improvviso nella nostra vita per offuscare la felicità", ha spiegato. "Mi hai detto ‘Se tu mi stai vicino, ce la faccio'. Ma certo che ti sto vicino, ma se ce l'hai fatta è solo merito tuo", ha continuato.

La sorpresa di Lukaku per Emanuele: "La tua storia è un esempio"

In studio è entrato poi Lukaku per fare una sorpresa al ragazzo, che nel frattempo è stato raggiunto anche dalla sorella e della madre. Scese le scale, ha subito abbracciato Emanuele: "Sei un grande, con te sono al sicuro". L'attaccante gli ha regalato la maglia del Napoli e dei biglietti per guardare la squadra allo stadio. Poi ha risposto: "Sei tu un grande, sei un leone per me. La tua storia è stata di ispirazione, un esempio. La tua fidanzata è eccezionale, sempre al tuo fianco. Il solo consiglio che ti posso dare è guardare in avanti e iniziare questo capitolo della tua vita con le persone che ti amano". "Ho passato un periodo della mia vita in cui ne ho viste tante, di tutti i colori. La mia ragazza non mi ha mai lasciato solo", ha concluso Emanuele prima di baciare la fidanzata e, naturalmente.