Ascolti tv sabato 11 gennaio, chi ha vinto tra Ora o mai più e C’è Posta per te Gli ascolti tv di sabato 11 gennaio. Su Canale 5 la prima puntata di C’è posta per te condotta da Maria De Filippi è stata vista da 4.833.000 spettatori con uno share del 31.3%. Su Rai1 il debutto di Ora o mai più si è fermato a 2.693.000 spettatori (18.2% di share). Tutti i dati Auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di ieri, sabato 11 gennaio, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso Ora o mai più, programma condotto da Marco Liorni. Su Canale 5 in onda la prima puntata di C'è Posta per te, condotta da Maria De Filippi. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel di sabato 11 gennaio.

La sfida agli ascolti tv tra C'è Posta per Te e Ora o Mai più

Nella serata di sabato 11 gennaio, Canale 5 ha trasmesso la prima puntata di questa edizione di C'è posta per te, condotta da Maria De Filippi. Tra gli ospiti lo chef Antonino Cannavacciuolo e il calciatore Dusan Vlahovic, rispettivamente protagonisti della storia di Anna e Laura e di una sorpresa a una coppia di nonni dopo la mezzanotte. Non sono mancate anche storie di riappacificazione familiare tra genitori e figli e di amori interrotti. Il primo appuntamento con il programma è stato visto da 4.833.000 spettatori con uno share del 31.3%

Su Rai1 spazio invece a un'altra prima puntata, quella di Ora o Mai più. Il programma condotto da Marco Liorni si propone di dare una seconda possibilità a otto artisti di talento che non hanno avuto la meritata risonanza, accompagnati dai rispettivi coach. Tra i cantanti Valerio Scanu, Loredana Errore e Pierdavide Carone. Tra i coach Patty Pravo e Gigliola Cinquetti. Il primo appuntamento con il programma ha conquistato 2.693.000 spettatori pari al 18.2% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 S.W.A.T. è stata la scelta di 787.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia1 Kung Fu Panda ha conquistato 796.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui ha raggiunto 539.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 In trappola – Don’t Get Out ha totalizzato circa 446.000 spettatori (2.5%). Su La7 In Altre Parole ha conquistato 974.000 spettatori con il 5.3%, mentre su Tv8 4 Ristoranti ha siglato 366.000 spettatori (1.9%).