Valerio Scanu: “C’è chi va a Sanremo per vincere e chi mente. L’Isola dei famosi? Ho accettato per soldi” Nella prima puntata di Ora o mai più, in onda sabato 11 gennaio, Valerio Scanu ha parlato della sua carriera. Dopo la partecipazione ad Amici nel 2008, ha vinto il Festival di Sanremo 2010: “C’è chi va per vincere e chi mente”. Negli anni anche l’Isola dei Famosi come naufrago: “Mi hanno offerto un sacco di soldi e ho accettato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Valerio Scanu è uno dei protagonisti di Ora o mai più, il programma condotto da Marco Liorni e andato in onda da sabato 11 gennaio in prima serata su Rai1. Prima di esibirsi, il cantante ha raccontato la sua storia: dalla partecipazione ad Amici alla carriera in autonomia, passando per la vittoria al Festival di Sanremo 2010. Nello show il suo coach è Rita Pavone, con cui ha duettato in due occasioni.

Il racconto di Valerio Scanu a Ora o mai più

Nella clip di presentazione a Ora o Mai più, Scanu ha parlato della sua carriera nel mondo della musica. Dopo aver lasciato casa a 18 anni, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi: "Con Amici ho scoperto un mondo oltre la Sardegna". Due anni dopo, poi, è arrivata la vittoria al Festival di Sanremo nel 2010 con il brano Per tutte le volte che: "Vincere è stato il massimo, uno va per quello. C'è chi va per vincere e chi mente, io sono sufficientemente competitivo". Prima di "finire nel dimenticatoio", il cantante ha scelto di intraprendere un percorso in solitaria: "Ho deciso di iniziare un percorso in autonomia, che non mi ha portato ad avere successi radiofonici, ma sono contento della scelta che ho fatto".

Negli anni Scanu è tornato diverse volte in tv e ha partecipato a programmi come Tu si que Vales e l'Isola dei Famosi, in qualità di naufrago. Riguardo a quell'esperienza ha precisato: "Siccome mi hanno dato anche un sacco di soldi, ho accettato. Questo mi ha permesso di fare la musica che volevo e voglio fare". Oggi continua a dedicarsi alla sua passione, pur spaziando tra vari interessi: "Ho diversificato la mia attività con dei saloni di bellezza, non ci guadagno molto ma mi piace. Sono quello di prima ma con qualche anno di esperienza in più".

Il duetto di Rita Pavone e Valerio Scanu a Ora o mai più

Nella puntata dell'11 gennaio di Ora o mai più, Scanu ha duettato con Rita Pavone sulle note del suo brano Per tutte le volte che, lo stesso con cui ha vinto Sanremo nel 2010. Un'esibizione che non sembra però aver convinto il pubblico da casa, che ha subito commentato sui social l'esecuzione della canzone. Molti utenti hanno criticato Pavone, sostenendo che non conoscesse il testo del brano in questione.