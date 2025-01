video suggerito

Donatella Rettore rimprovera Valerio Scanu a Ora o mai più: “Un bagno di umiltà ti farebbe bene” Scontro tra Valerio Scanu e Donatella Rettore nella puntata di Ora o mai più in onda sabato 25 gennaio su Rai 1. Il cantante si è sentito offeso dalle parole della giurata, che gli ha suggerito di “farsi un bagno di umiltà”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ora o mai più ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scontro tra Valerio Scanu e Donatella Rettore nella puntata di Ora o mai più di sabato 25 gennaio. Nella clip mandata in onda prima dell'esibizione, il cantante aveva rilasciato alcune dichiarazioni al vetriolo sulla trasmissione: "In gara siamo noi concorrenti, ma c'è molta più competizione tra i giudici. Sento di stare sul ca**o a tutti". È con Donatella Rettore, seduta al tavolo dei giurati, che Scanu intavola un'accesa discussione. Per l'interprete di Splendido Splendente, infatti, il concorrente dovrebbe farsi "un bagno di umiltà".

Valerio Scanu contro Donatella Rettore: "Potevi risparmiarti questo commento, prima mi stavi simpatica"

Nella puntata di Ora o mai più in onda sabato 25 gennaio, Valerio Scanu si esibisce con Rita Pavone sulle note di Come te non c'è nessuno. Al termine della performance, il conduttore Marco Liorni chiede come mai Scanu sia convinto di stare antipatico a tutti. "Era un discorso generico, non si parlava di giuria. Io non ho una faccia molto simpatica da quello che vedo sul web" spiega il concorrente. A interromperlo, però, è Donatella Rettore: "Io sul web non ci vado ma sento i tuoi commenti nelle clip. Valerio, fatti un bel bagno di umiltà. Canti benissimo, ma un bel bagno di umiltà fa bene a tutti". Immediata la replica dell'artista: "Questo luogo comune potevi risparmiartelo, sei una delle persone che, prima di adesso mi stava più simpatica qui dentro. Se sento di stare sulle scatole a molta gente e mettono la tua foto non è che mi stai sulle pa*le tu. Sei fuori strada".

La giurata insiste: "Stai facendo di tutto per renderti antipatico". La giuria è d'accordo sul fatto che tra loro non ci sia competizione. "Ho visto i tuoi occhi per aria, il tuo sbuffare. Lo fai senza accorgertene" commenta Donatella Rettore. La frase irrita il cantante: "Oltre all'amplifon, ti tocca anche una visita oculistica". È a questo punto che interviene il conduttore per provare a sedare gli animi, passando alle votazioni.

Il giudizio di Donatella Rettore su Valerio Scanu: "Ha un atteggiamento sbagliato"

L'esibizione di Valerio Scanu raccoglie 55 punti totali. È proprio il giudizio di Donatella Rettore a spostare l'ago della bilancia: "Avrei potuto dargli dieci, ma la sufficienza è per il suo atteggiamento che va corretto". Marco Liorni chiede spiegazioni: "Quindi il sei non è per come ha cantato, ma per il resto?" La cantante annuisce, confermando la sua decisione. L'unico tra i giurati a dare un parere positivo: "Ti ho trovato coraggioso e strafottente. Ti ho dato 9, il resto fattelo scivolare".