Ora o mai più, Valerio Scanu sulla sua tutor Rita Pavone: "Ma ha capito che siamo in gara?" Valerio Scanu ritiene che la sua tutor Rita Pavone sia troppo generosa nei voti che dà agli altri concorrenti: "Ma ha capito che siamo in gara?".

A cura di Daniela Seclì

Valerio Scanu è tornato a parlare dello scontro avuto con Donatella Rettore nel programma Ora o mai più. La tutor l'ha invitato a farsi un bagno di umiltà. Il cantante, poi, ha commentato anche l'approccio alla gara di Rita Pavone. Secondo lui l'artista dovrebbe essere più strategica.

Valerio Scanu dopo la lite con Donatella Rettore a Ora o mai più

Valerio Scanu, nel salottino del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha commentato il battibecco avuto con Donatella Rettore:

Secondo me, il bagno di umiltà ce lo dovremmo fare un po’ tutti, sempre. La sua è stata una provocazione, la mia è stata una risposta piccata perché non me l'aspettavo, dopo un’esibizione non mi spiegavo il perché di quella cosa. Vedendomi attaccato sono partito in quarta. In quinta forse. A un certo punto, secondo me, è stata fatta una bagnarola di luoghi comuni e sono stati buttati lì.

La competizione tra i tutor e cosa pensa di Rita Pavone

Come già fatto in diretta nel corso del programma di Marco Liorni, Valerio Scanu è tornato a ribadire che tra i tutor c'è competizione: "Ho detto che c’è competizione tra i tutor ma è il segreto di Pulcinella. Non ho detto che loro siano in gara tra di loro, ma ogni tutor fa l’interesse del proprio cantante, come è giusto che sia". Quindi ha detto la sua su Rita Pavone, la sua tutor:

Mentre certi tutor sono un po’ bassini con i voti vedo la buona Rita che invece è una molto generosa. E tante volte, parlando anche con amici, dico: "Ma secondo te ha capito che siamo in gara?".

Caterina Balivo, comprendendo che la frase di Valerio Scanu avrebbe potuto innescare l’ennesima polemica, lo ha invitato a spiegarsi meglio: "Stai dicendo che la tua tutor non ti aiuta? Che non ti agevola? Te lo dico perché ti aiuto, ti sto aiutando, spiegalo bene". Scanu ha precisato:

No, no, non sto dicendo quello. Sto dicendo che siccome il mio tutor non vota per me, ma vota per gli altri, la mia è un po’ alta di voti. Ma lei è fatta così, non è che la cambi. Dovrebbe essere più strategica perché alcuni lo sono. Noi, comunque, andiamo tutti d’accordo, siamo molto affiatati.