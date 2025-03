Pierdavide Carone è il vincitore di Ora o mai più 2025

video suggerito

Pierdavide Carone è il vincitore della finale di Ora o Mai Più 2025, in onda sabato 1 marzo su Rai1 con la conduzione di Marco Liorni. Il cantante si è classificato al primo posto con 109 punti, esibendosi con La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Al secondo posto si è classificato Matteo Amantia degli Sugarfree con 77 punti e al terzo posto Pago con 72 punti. Protagonisti dello show, in queste sei settimane, anche Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli. Ecco la classifica completa della finale (che non si è svolta in diretta).

Pierdavide Carone ha vinto Ora o mai più 2025

Pierdavide Carone ha vinto la puntata finale di Ora o Mai più, andata in onda sabato 1 marzo. Il cantante si è esibito con due brani, di cui uno è stato La sera dei miracoli di Lucio Dalla e l'altro Non ce l'ho con te, posizionandosi in cima alla classifica. Per l'ultimo appuntamento con il programma di Marco Liorni è cambiata la modalità di voto: i concorrenti, che si sono esibiti con brani inediti, sono stati votati sia dal tutor che dal pubblico. Alla valutazione degli otto Maestri si è aggiunto anche il voto di cento persone del pubblico. La sfida finale a due ha visto scontrarsi Pierdavide Carone e Matteo Amantia. La vittoria è andata a Pierdavide Carone passato con il 53% dei voti.

La classifica dopo la finale di sabato 1 marzo

Pierdavide Carone 109 punti Matteo Amantia Sugarfree 77 punti Pago 72 punti Antonella Bucci 71 punti Valerio Scanu 70 punti Loredana Errore 69 punti Carlotta 50 punti Anonimo Italiano 36 punti