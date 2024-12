Il cast di Ora o mai più 2025 con Marco Liorni: chi sono i concorrenti e i coach

video suggerito

Ora o mai più, programma condotto da Marco Liorni che si propone di dare una seconda possibilità ad artisti di talento che non hanno avuto la meritata risonanza, andrà in onda da sabato 11 gennaio su Rai1. In queste ore, il conduttore ha svelato il cast. A mettersi in gioco saranno otto concorrenti guidati da otto coach.

I concorrenti di Ora o mai più

Tra i concorrenti di Ora o mai più non mancano volti del talent Amici di Maria De Filippi, come Loredana Errore, Pierdavide Carone e Valerio Scanu, ma anche artisti che con i loro tormentoni hanno fatto cantare tutta Italia come Carlotta e Sugarfree. Ecco il cast completo:

Antonella Bucci , nome d'arte di Antonietta Buccigrossi, nel corso della sua carriera anche il duetto con Eros Ramazzotti nella canzone Amarti è l'immenso per me;

, nome d'arte di Antonietta Buccigrossi, nel corso della sua carriera anche il duetto con Eros Ramazzotti nella canzone Amarti è l'immenso per me; Carlotta , nome d'arte di Carla Quadraccia, è stata l'interprete di tormentoni come Frena o Gelosia;

, nome d'arte di Carla Quadraccia, è stata l'interprete di tormentoni come Frena o Gelosia; Pierdavide Carone , ex allievo di Amici 9, è l'autore della canzone Per tutte le volte che… con la quale Valerio Scanu vinse Sanremo 2010. Ha partecipato a Sanremo 2021 con Lucio Dalla classificandosi quinto con la canzone Nanì;

, ex allievo di Amici 9, è l'autore della canzone Per tutte le volte che… con la quale Valerio Scanu vinse Sanremo 2010. Ha partecipato a Sanremo 2021 con Lucio Dalla classificandosi quinto con la canzone Nanì; Loredana Errore , ex allieva di Amici 9, per lei Biagio Antonacci scrisse la canzone Ragazza occhi cielo,

, ex allieva di Amici 9, per lei Biagio Antonacci scrisse la canzone Ragazza occhi cielo, Anonimo Italiano , pseudonimo di Roberto Scozzi, negli anni '90 si esibiva indossando una maschera argentata;

, pseudonimo di Roberto Scozzi, negli anni '90 si esibiva indossando una maschera argentata; Pago , all'anagrafe Pacifico Settembre, è noto per successi come Parlo di te, Vorrei tu fossi mia e Non cambi mai;

, all'anagrafe Pacifico Settembre, è noto per successi come Parlo di te, Vorrei tu fossi mia e Non cambi mai; Valerio Scanu , si è classificato secondo ad Amici 8 e ha vinto il Festival di Sanremo 2010 con la canzone Per tutte le volte che…;

, si è classificato secondo ad Amici 8 e ha vinto il Festival di Sanremo 2010 con la canzone Per tutte le volte che…; Sugarfree, gruppo musicale composto da Matteo Amantia Scuderi, Giuseppe Lo Iacono, Giuseppe Nasello, Mario Nasello e Samuele D'Amico che raggiunsero il successo nel 2004 con la canzone Cleptomania.

I coach di Ora o mai più 2025

Gli otto coach di Ora o mai più 2025 che guideranno i concorrenti durante il programma:

Raf ;

; Donatella Rettore ;

; Alex Britti ;

; Riccardo Fogli ;

; Gigliola Cinquetti ;

; Rita Pavone ;

; Patty Pravo ;

; Marco Masini.