Gli Sugarfree a Ora o mai più: che fine ha fatto il gruppo dopo il successo di Cleptomania Gli Sugarfree sono una band nata nel 2000, che raggiunse l'apice del successo con il brano Cleptomania. Oggi i componenti sono Matteo Amantia, Giuseppe Lo Iacono, Giuseppe Nasello, Mario Nasello e Samuele D'Amico. Da sabato 11 gennaio torneranno in televisione, partecipando come concorrenti a Ora o mai più su Rai 1.

A cura di Sara Leombruno

Gli Sugarfree sono un gruppo musicale siculo formatosi nel 2000, che ha raggiunto il picco del successo grazie alle hit Cleptmania. Scomparsi dalla scena da lungo tempo, adesso torneranno in tv come concorrenti di Ora o mai più, il programma in onda su Rai 1 da sabato 11 gennaio. Inizialmente, la band era composta da Carmelo Siracusa (al basso), Luca Galeano e Salvo Urzì (alla chitarra), Vincenzo Pistone (alla tastiera), Alfio Consoli (la voce e alla chitarra) e Massimo Caruso (alla tastiera), ma la composizione attuale è diversa. Gli Sugarfree nascono come cover band di canzoni anni Cinquanta e Sessanta e con questo repertorio ottennero subito un discreto successo nel catanese. Dopo un cambio di voce, con l'arrivo di Matteo Amantia, riescono ad arrivare ai vertici delle classifiche italiane con il brano Cleptomania, pubblicato da Warner Music.

I membri che compongono gli Sugarfree

Attualmente, i membri degli Sugarfree sono cambiati rispetto alla formazione originaria. Questa la loro composizione:

Matteo Amantia Scuderi – voce, chitarra

Giuseppe Lo Iacono – batteria

Giuseppe Nasello – chitarra

Mario Nasello – basso

Samuele D'Amico – tastiera

Tra gli ex-componenti ci sono: Carmelo Siracusa (al basso), Luca Galeano (alla chitarra), Vincenzo Pistone (tastiera), Salvo Urzì (chitarra), Alfio Consoli (voce, chitarra) e Massimo Caruso (tastiera).

La carriera degli Sugarfree dagli esordi con Cleptomania

Gli Sugarfree iniziano la loro carriera nel 2000, suonando cover rock degli anni '50-'60 e ottenendo un'immediata risposta positiva del pubblico catanese. Un punto di svolta avviene quando debuttano nel circuito musicale nazionale con il brano Cleptomania, che diventa subito un successo e nell'ottobre del 2004 viene pubblicato da Warner Music Italy. Cleptomania conquista velocemente il pubblico, piazzandosi per ben cinque settimane al primo posto della classifica Fimi-Nielsen dei singoli più venduti e per ben 22 settimane nella Top Five, oltre a risultare una delle canzoni più scaricate sotto forma di suoneria per telefoni cellulari. Con lo stesso brano, la band si aggiudica il disco di platino in Italia per le oltre 60mila copie vendute. Con Cleptomania la band cambia anche front-man, passando il testimone a Matteo Amantia.

Gli Sugarfree alla Fiera del Levante di Bari (2024)

Cosa fa oggi il gruppo e la partecipazione a Ora o mai più

Oggi la band continua a esibirsi con la sua musica in Sicilia e in giro per l'Italia. Di recente, la band ha annunciato di star lavorando a un nuovo album, di cui già è uscito il nuovo singolo Non è l'amore. Da sabato 11 gennaio, torneranno in televisione partecipando come concorrenti a Ora o mai più, il programma su Rai 1 condotto da Marco Liorni.