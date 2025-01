Ora o mai più, vince ancora Pierdavide Carone: la classifica della terza puntata

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Il 25 gennaio 2025 è andata in onda la terza puntata di "Ora o mai più", nella nuova edizione condotta da Marco Liorni. L'appuntamento ha avuto ancora per protagonisti gli 8 artisti del cast di questa stagione, che dopo un grande successo di carriera hanno perso parte della loro notorietà ed ora si giocano la possibilità di avere una nuova chance.

Pierdavide Carone vince la puntata

Anche questa settimana, come accaduto la scorsa settimana, a vincere la puntata è stato Pierdavide Carone, che ha convinto sia la giuria che il pubblico da casa, risultando ad oggi uno dei personaggi più forti di questa edizione. Con il brano "La pioggia" ha comunicato nella nuova interpretazione la stessa leggerezza e calore della versione originale, con un tocco classico che ha facilitato l'incontro con vocale con la sua coach Gigliola Cinquetti.

La classifica della terza puntata di Ora o mai più

Ecco la classifica della terza puntata di Ora o mai più, in cui non ci sono stati ospiti ma ha avuto due manche: una classica con i brani del repertorio dei coach e una seconda su una cover a tema libero.

Antonella Bucci

Matteo Amantia degli Sugarfree

Loredana Errore – Valerio Scanu (pari merito)(Non c'è la quinta posizione per il pari merito)

Pago

Anonimo italiano

Carlotta

Lo scontro tra Donatella Rettore e Valerio Scanu

Tanti i momenti significativi della serata, che è stata caratterizzata da uno scontro tra Donatella Rettore e Valerio Scanu. La coach ha infatti accusato il cantante che in una clip aveva detto di sentire di essere antipatico a tutti: "Io sul web non ci vado ma sento i tuoi commenti nelle clip. Valerio, fatti un bel bagno di umiltà. Canti benissimo, ma un bel bagno di umiltà fa bene a tutti". Immediata la replica dell'artista: "Questo luogo comune potevi risparmiartelo, sei una delle persone che, prima di adesso mi stava più simpatica qui dentro. Se sento di stare sulle scatole a molta gente e mettono la tua foto non è che mi stai sulle pa*le tu. Sei fuori strada".