Loredana Errore a Ora o mai più, cosa fa oggi la cantante di Ragazza occhi cielo: vita privata e carriera Loredana Errore, 40 anni, è una delle protagoniste di Ora o Mai Più, programma in partenza l'11 gennaio. La cantante si fece conoscere partecipando ad Amici nello stesso anno di Emma Marrone, classificandosi al secondo posto dietro di lei. Nel 2013 venne coinvolta in un incidente d'auto.

Loredana Errore sarà una delle protagoniste di Ora o Mai Più, programma condotto da Marco Liorni in partenza dall'11 gennaio su Rai1. La cantante partecipò alla nona edizione di Amici, in cui si classificò al secondo posto, dietro ad Emma Marrone. Nel corso del reality venne notata da Biagio Antonacci, che le dedicò il brano Ragazza occhi cielo. A febbraio del 2011 duettò al Festival di Sanremo al fianco di Anna Tatangelo. Due anni dopo venne coinvolta in un grave incidente automobilistico che le provocò lesioni al viso e alla spina dorsale.

La carriera di Loredana Errore, il secondo posto ad Amici e l'ultimo album

Il punto di svolta della carriera di Loredana Errore arrivò grazie ad Amici, dove si classificò al secondo posto dietro Emma Marrone. Nei mesi successivi al suo trionfo nella nona edizione del talent show, riscosse un enorme successo e Biagio Antonacci le dedicò il brano Ragazza occhi cielo. Prima della partecipazione al programma di Maria De Filippi, arrivò finalista all'Accademia di Sanremo e nel 2008 arrivò nelle fasi finali di fasi finali del Tour Music Fest con Mogol vincendo una borsa di studio con il maestro Luca Pitteri. Tra i suoi brani più conosciuti, Ti sposerò scritto con Kekko Silvestro dei Modà. Nel 2016 con pubblica l'album Luce infinita. Il suo penultimo disco è C'è vita, contente una cover de La Cura e una cover di Ragazza occhi cielo. A questo, segue l'album di cover Stelle del 2022. Prese parte solo una volta a Sanremo, duettando nel brano Bastardo portato in gara da Anna Tatangelo.

La vita privata di Loredana Errore: dalle origini al grave incidente

Loredana Errore, nata a Bucarest, venne adottata da una famiglia di Agrigento. Sembra che, prima di entrare ad Amici, fosse in procinto di sposarsi. La cantante è molto riservata e sulla sua vita privata non si sa molto. La sua carriera fu segnata da una battuta d'arresto in seguito a un grave incidente stradale nel 2013. Errore riportò ferite al volto e alla spina dorsale e venne coinvolta in un procedimento giudiziario con l'accusa di guida in stato d'ebrezza, dal quale venne assolta nel 2017.