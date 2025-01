video suggerito

Chi è Carlotta, la cantante a Ora o Mai Più: cosa fa oggi dopo il successo nel 2000 e la vita privata Carlotta, il cui vero nome è Carla Quadraccia è una delle protagoniste del programma Ora o mai più, in onda dall'11 gennaio su Rai1. Tra i suoi brani più famosi il tormentone estivo Frena e Caresse toi. Sposta con il cantautore Giuseppe Anastasi, è docenete al CET di Mogol.

Carlotta, classe 1976 al secolo Carla Quadraccia, torna come protagonista di Ora o mai più, programma condotto da Marco Liorni in partenza da sabato 11 gennaio su Rai1. La cantante è l'interprete di brani di successo come Frena e nel corso della sua carriera partecipò a Sanremo con Promessa (classificandosi al quinto posto) e al Festivalbar. L'artista è sposata con Giuseppe Anastasi e dal loro amore è nato il figlio Vittorio.

La carriera di Carlotta: dal grande successo di Frena e Gelosia alla scuola di Mogol

Il successo di Carlotta arriva grazie al brano Frena, tormentone estivo degli anni 2000. Nell'estate di quell'anno trionfa nella sezione Giovani di Un disco per l'estate e nel marzo dell'anno successivo gareggia al Festival di Sanremo, classificandosi al quinto posto con la canzone Promessa. Il brano, però, non ottiene il successo sperato. A giugno del 2001, poi, partecipa al Festivalbar con il singolo Caresse toi. Il suo ultimo brano da solista risale al 2003, anno in cui prende parte alla band Scarlatto, gruppo musicale folk teatrale. Dal 2010 è docente del CET di Mogol.

La vita privata di Carlotta: è sposata con Giuseppe Anastasi e ha un figlio

Carlotta è sposata con il cantautore Giuseppe Anastasi (precedentemente legato sentimentalmente ad Arisa). Dal loro amore è nato Vittorio.

Carlotta oggi: il ritorno in tv a Ora o Mai più

Dall'11 gennaio 2025 Carlotta sarà una delle nuove protagoniste del programma Ora o mai più, programma condotto da Marco Liorni su Rai1. Oltre alla cantante, prenderanno parte allo show anche Anonimo Italiano, Matteo Amantia, Antonella Bucci , Carlotta, Pierdavide Carone, Loredana Errore, Pago e Valerio Scanu. Gli otto Maestri sono invece Raf, Donatella Rettore, Alex Britti, Riccardo Fogli, Gigliola Cinquetti, Rita Pavone, Patty Pravo e Marco Masini.