video suggerito

Chi è Antonella Bucci, cantante a Ora o mai più: vita privata e carriera dopo il successo con Eros Ramazzotti Antonella Bucci è la cantante che duetta con Eros Ramazzotti nel brano Amarti è l’immenso per me, hit ascoltata ancora oggi. Dopo anni di assenza dalla tv, torna in Ora o Mai Più, il programma di Marco Liorni. Classe ’71, lavora come vocal coach in un’accademia per giovani talenti fondata insieme al compagno Mauro Mengali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonella Bucci, nome d'arte di Antonietta Buccigrossi, è nel cast di Ora o Mai Più, il nuovo programma di Marco Liorni in partenza da sabato 11 gennaio 2025, su Rai 1, che segna il suo ritorno in tv dopo anni di assenza. È diventata famosa ad inizio anni '90 con il duetto con Eros Ramazzotti sulle note di Amarti è l'immenso per me, brano che diventò una hit mondiale. Partecipò a Sanremo con Il mare delle nuvole, ma non riuscì ad accedere alla finale. Oggi Antonella Bucci, 53 anni, canta e lavora come vocal coach presso Onde Radio Academy insieme al compagno, Mauro Mengali, musicista e produttore, padre di suo figlio Milo.

La carriera di Antonella Bucci: dal successo con Eros Ramazzotti all'esperienza a Sanremo

Antonella Bucci dopo la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1988 con il brano C'è un motivo in più, diventò nota con il duetto con Eros Ramazzotti sulle note di Amarti è l'immenso per me, hit famosa in tutto il mondo e ascoltata ancora oggi. La cantante debuttò al Festival di Sanremo nel 1993 con Il mare delle nuvole, ma non riuscì ad accedere alla finale. In un'intervista per PakoMusic.it del 2020 raccontò di aver vissuto male quella esperienza all'Ariston: "Troppo impegnativa per me, poco più che ventenne. La pressione psicofisica era enorme, non stavo bene e la cosa ha creato una battuta d'arresto per la mia carriera", le parole.

Pochi anni dopo era una delle animatrici musicali a Domenica In e cantò con Loredana Bertè e Mara Venier in Si può dare di più. Ha poi partecipato a diverse tappe dei concerti degli O.R.O., band di cui fa parte il compagno Mauro Mengali, e nel 2003 tornò in tour con Eros Ramazzotti per cantare in versione italiana e spagnola Amarti è l'immenso per me. L'artista ha inciso diversi album, Dig-It, Reloaded, Totalmente Bucci, e oggi lavora per Onde Radio Academy da lei fondata insieme al compagno. A PakoMusic.it spiegò di essersi allontanata volontariamente dal mondo dello spettacolo: "Fu una mia scelta quella di uscire da un vortice che mi stava schiacciando e che non mi rendeva felice. Ho scelto e ho voluto fortemente la famiglia".

La vita privata di Antonella Bucci: la cantante è legata a Mauro Mengali e ha un figlio

Antonella Bucci è legata sentimentalmente a Mauro Mengali, cantante, compositore e produttore, componente del gruppo O.R.O. I due starebbero insieme da circa 20 anni e sono genitori di Milo, figlio nato dalla loro unione. In un'intervsta del 2020 per Viviconstile.it, Antonella Bucci raccontò di aver "trovato la mia armonia con Mauro, uomo e padre meraviglioso": "Viviamo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, un luogo magico del quale non riuscirei più a fare a meno", le parole.

Antonella Bucci e Mauro Mengali (foto Instagram)

Antonella Bucci oggi: il ritorno in tv a Ora o Mai più

Dopo anni di assenza dalla tv, l'artista è pronta per la nuova avventura a Ora O Mai Più, il programma condotto da Marco Liorni, in partenza da sabato 11 gennaio 2025 su Rai 1, che regala un'occasione di riscatto ai cantanti di successo del passato.