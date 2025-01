La carriera e la vita privata di Pago, cosa fa oggi il cantante di Ora o mai più

video suggerito

Pago, nome d'arte di Pacifico Settembre, è un cantautore. L'artista, classe 1970, è l'ex marito della showgirl Miriana Trevisan ed è attualmente fidanzato con Serena Enardu. Con il suo primo singolo Parlo di te, colonna sonora di uno spot e tormentone estivo, ottiene un grandissimo successo. Nel corso degli anni diventa anche un personaggio televisivo grazie alle sue partecipazioni in reality show come Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Dall'11 gennaio 2025 è uno dei protagonisti del programma Ora o mai più condotto da Marco Liorni.

La carriera musicale: dal primo contratto discografico a oggi

La carriera musicale di Pago inizia con un contratto della Carosello Records e con il lancio del suo primo singolo Parlo di te, che gli regala un grandissimo successo. È con quel brano che si presenta al Festivalbar nel 2005. Ad ottobre di quell'anno pubblica il singolo Non cambi mai e l'anno successivo si prende parte e vince alla terza edizione di Music Farm. Nel 2008 esce il suo singolo Love my love e nel 2007 pubblica il secondo album Aria di settembre, anticipato dal rilascio della cover di Un'estate fa, cantata in coppia con Franco Califano. A luglio 2012 pubblica il nuovo singolo In eterno. La pubblicazione di Convincimi nel 2014 non riscuote il successo commerciale sperato.

Le partecipazioni televisive: il Grande Fratello e Tu si que vales

Nel 2019 Pago partecipa a Temptation Island Vip insieme alla sua compagna Serena Enardu, l'anno dopo entra nel cast del reality show Grande Fratello Vip. Nello stesso anno vince Tu si que vales. Dopo il ritorno sotto i riflettori, lancia diversi singoli come tu lo sai, Parlo ancora di noi e Soli nel sole.

La storia con Serena Enardu dopo Temptation Island

Serena Enardu e Pago fanno coppia fissa da oltre dieci anni. Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, che aveva messo a dura prova il loro amore, i due si erano detti addio. La loro storia, ricominciata all'interno del Grande Fratello, aveva segnato una battuta d'arresto al termine del reality. Nel 2022, però, tra i due c'è stato un ritorno di fiamma. Ospiti di Verissimo, avevano parlato di matrimonio. Pago è padre di Nicola, nato nel 2009 dall'amore con Miriana Trevisan, mentre Serena è madre di Tommaso nato da una precedente relazione.

Il matrimonio finito con Miriana Trevisan e il figlio

All'inizio degli anni 2000 Pago è stato sposato con Miriana Trevisan, con la quale è convolato a nozze nel 2003. Tre anni dopo la coppia si è separata, tornando insieme nel 2008. I due sono genitori di Nicola, nato nel 2009. Pago e Trevisan si sono separati definitivamente nel 2013.