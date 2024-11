La proposta di matrimonio di Pago a Serena Enardu: “Che ti costa dire di sì, mi vuoi sposare?”

video suggerito

Serena Enardu e Pago sono stati ospiti di Verissimo, raccontando il loro amore che ormai tra alti e bassi dura da undici anni, dopo i quali forse è arrivato il momento di sposarsi.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di sabato 30 novembre di Verissimo è stata una coppia amatissima dal pubblico di Canale 5, ovvero Serena Enardu e Pago, che negli anni hanno attraversato non pochi alti e bassi che, però, sono riusciti a superare, non senza fatica. Con loro, nello studio di Silvia Toffanin, anche i loro figli Tommaso e Nicola.

L'amore tra Serena e Pago

Dopo undici anni insieme, Serena e Pago sono riusciti a superare le difficoltà di un amore in cui nessuno dei due si è mai risparmiato nel cercare di rimettere insieme i pezzi del loro rapporto ogni volta che sembrava rompersi in mille pezzi: "L’amore vissuto è fatto di montagne russe, altrimenti non lo stai vivendo realmente, ma i problemi ci sono sempre, solo che si affrontano", dice il cantante. Non mancano, tutt'oggi, le incomprensioni, come racconta Serena che ammette di essere stata lei a cercare il chiarimento:

L’ultimo di recente, in realtà rispetto al passato, è successo una cosa sciocca, che è ci ha tenuti separati più di un mese. Ho chiamato io, perché io sono più evoluta, le persone forti chiamano e affrontano.

L'ex volto di Uomini e Donne racconta cos'è che, dopo tanti anni, le fa scegliere ancora Pago al suo fianco, dicendo di emozionarsi ancora quando lo vede a distanza di tempo:

Siamo molto diversi a livello pratico, ci accomunano i lavori della famiglia, della lealtà. Pago è un uomo è estremamente onesto e lo amo per questo, perché nonostante sia così silenzioso e non sempre è facile capirlo, è un uomo onesto nei sentimenti. Sono passati anni, ma anche adesso quando vado a prenderlo all'aeroporto, mi batte forte il cuore, mi si smuove la pancia.

Mentre Pago, parlando di ciò che ama della sua metà dice: "Io amo la schiettezza di serena, tu sai con chi hai a che fare, quello che realmente pensa e prova tu lo sai. Mi fido ciecamente di lei, oltre al fatto che sono innamorato. Ovunque mi giri a guardare c'è Serena".

La famiglia allargata di Pago e Serena Enardu

I due hanno dovuto anche gestire una famiglia allargata. Serena è diventata mamma di Tommaso a 28 anni, nel frattempo Pago portava avanti il suo matrimonio con Miriana Trevisan, dalla quale ha avuto il figlio Nicola. Eppure far conciliare le loro vite non è mai stato difficile: "Per noi non lo è stato per niente, in merito a questo abbiamo subito parlato e chiarito come poteva andare bene. Quello che è chiaro, è che Nicola, il figlio di Pago, ha i suoi genitori, io cresco mio figlio, ma non abbiamo mai giudicato le modalità" dice Serena Enardu. Dopo poco in studio sono entrati proprio Nicola e Tommaso che raccontano:

Sono stato da poco a Forte dei Marmi, l'ho presentato al mio gruppo di amici, quando ci vediamo stiamo benissimo assieme, non ci vediamo spesso perché lui è a Roma e io Cagliari.

Entrambi, parlando dell'amore che lega i genitori dicono: "È sempre bello vedervi insieme, quando siete insieme siete due persone diverse".

La proposta di matrimonio di Pago

Non poteva mancare, poi, la fatidica domanda da parte di Silvia Toffanin in merito ad un possibile matrimonio tra i duce: "Mai dire mai nella vita e se ci sposiamo domani, poi come facciamo?" dice Serena Enardu e Pago: "Ma io la sposerai anche ieri, che ti costa dire di sì? Mi vuoi sposare?" dice l'ex gieffino. Emozionata, Serena dice ovviamente di sì: "Aspetto l'invito al matrimonio" afferma la conduttrice.