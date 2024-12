La proposta di matrimonio di Andreas Muller a Veronica Peparini alla Talpa: “Abbiamo fatto tante di follie”

Ospiti della puntata di Verissimo di domenica 15 dicembre sono stati Andreas Muller e Veronica Peparini. I due, diventati da nove mesi genitori, sono una coppia ormai da sei anni e durante la loro partecipazione a La Talpa hanno aggiunto un ulteriore tassello alla loro storia d'amore: il ballerino, infatti, ha chiesto alla sua compagna di diventare sua moglie.

Sebbene siano stati contestati per aver preso parte a La Talpa, il reality di Canale 5 condotto da Diletta Leotta, chiuso anticipatamente, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno vissuto un'esperienza che li ha uniti ancora di più. Durante lo show, i due hanno parlato del loro amore, delle difficoltà affrontate e durante una puntata, il cui spezzone non è stato trasmesso, Muller si inginocchia chiedendo alla sua compagna di diventare sua moglie:

Nel video si vede la coreografa, incredula, che commossa lo abbraccia e lo bacia: "Ma sì, certo che sì, ma per tutta la vita" gli dice.

Peparini, infatti, risponde a Silvia Toffanin che le chiede se avesse immaginato che potesse succedere qualcosa del genere e se fosse vero che si era arrabbiata: "Non me lo aspettavo proprio. Non è vero che ero arrabbiata con lui, ma proprio quella sera siamo usciti, stavo rosicando". È Andreas, quindi, a chiarire il perché di questa scelta:

Neanche io me lo aspettavo siamo partiti per fare un’esperienza abbiamo avuto modo di stare più insieme di quanto lo facciamo a casa, mi sono sentito di fare questa cosa, non era mai stato uno dei principali traguardi di questa relazione, il sogno più grande era quello di essere genitori. Mi sono sentito di fare questa cosa, perché in quanto donna, per tutto quello che ha fatto per me, pensavo potesse farle piacere essere a tutti gli effetti mia moglie.