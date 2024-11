Veronica Peparini sul rapporto con Andreas Muller a La Talpa: “Quando ho scoperto la sua età mi è preso un colpo”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Veronica Peparini e Andreas Muller sono tra i concorrenti de La Talpa 2024, condotto da Diletta Leotta. Nella puntata del 18 novembre, i due hanno parlato del loro rapporto nato ad Amici 2017, delle loro gemelline, Ginevra e Penelope, nate a marzo 2024 e dei problemi avuti all'inizio della storia per la differenza d'età. La coreografa, infatti, ha 53 anni, mentre il ballerino ne ha 28. Nel corso dell'appuntamento settimanale del reality, la conduttrice ha chiesto a Veronica di raccontare la loro storia per farsi conoscere meglio dagli altri concorrenti. Le sue parole: "Quando ho scoperto la sua età mi è preso un colpo, ne abbiamo superate tante e abbiamo rischiato il tutto per tutto".

Le parole della coreografa sulla differenza d'età da Andreas Muller

La relazione tra Veronica e Andreas è cominciata nel 2017 ad Amici. Lei era la sua insegnante di ballo, lui uno dei concorrenti del programma. Già ai tempi, divenne palese il feeling che si creò tra di loro ma i due per diversi mesi fecero finta di nulla a causa dei venticinque anni che li separavano. Il sentimento, alla fine, divenne così forte che fu impossibile ignorarlo. "Quanto ti innamori di qualcuno, il tuo corpo e la tua mente vanno verso una sola direzione", ha confessato Peparini, che poi ha parlato delle sfide iniziali che hanno dovuto affrontare per poter stare insieme.

Successivamente, la coreografa ha parlato dei problemi che hanno dovuto superare per poter stare insieme: "Sento di dire che l'amore può tutto perché quando pensavo a noi due io lo vedevo proprio impossibile, c'erano troppe cose da superare: la mia famiglia, i figli, il mio ex marito. Quando ho scoperto la sua età mi è preso un colpo, ne abbiamo veramente superate e abbiamo rischiato il tutto per tutto". E sul desiderio – poi realizzato – di Andreas di diventare papà: "L'unica cosa che mi faceva sentire meno delle altre era l'impossibilità di dargli dei figli, questa cosa era un pensiero che mi logorava. Quindi volevo cercare a tutti i costi di renderlo felice e ci sono riuscita con Penelope e Ginevra".

Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori a marzo 2024

Una delle sfide più difficili del programma a cui stanno partecipando, è quella di sostenere la mancanza delle loro gemelle Ginevra e Penelope, nate lo scorso marzo. Diletta Leotta ha chiesto loro: "Quanto vi mancano?". Decisa la risposta di Muller: "Con loro due sono rinato, sono una persona migliore, forse la versione migliore che io abbia conosciuto di me stesso quindi devo tantissimo a Veronica per tutto questo". Un'opinione condivisa anche dall'ex insegnante di Amici: "Questa è la prima volta dopo la gravidanza che sto così lontana da loro, ma non mi sento in colpa di essere qui. Ci abbiamo pensato tanto prima di partecipare e mi hanno convinta anche i miei genitori e i miei figli. Bisogna vivere tutto quello che è giusto fare".

Veronica Peparini insieme alle figlie Ginevra e Penelope