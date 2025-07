Veronica Peparini e Andreas Müller si sono sposati civilmente, le foto in attesa della cerimonia a settembre

Veronica Peparini e Andreas Müller si sono sposati civilmente, nella giornata di lunedì 14 luglio. In attesa delle nozze in chiesa, che saranno celebrate a settembre, la coppia ha pubblicato alcuni scatti in cui si mostrano felici e sempre più innamorati.

Veronica Peparini e Andreas Müller, nella giornata di lunedì 14 luglio, si sono sposati civilmente. I due hanno pubblicato su Instagram alcuni scatti di questo primo passo verso il coronamento del loro amore e si mostrano felici e sorridenti insieme alle gemelline, Penelope e Ginevra, che tengono tra le braccia.

Le foto del matrimonio civile

In attesa del matrimonio in chiesa, che verrà celebrato il prossimo 29 settembre, a cui seguirà una festa alla quale parteciperanno tutte le persone a loro più care, che hanno visto nascere il loro amore, Veronica Peparini e Andreas Müller da oggi, per lo Stato, sono ufficialmente marito e moglie. Un passo importante che va a rafforzare ancor di più il loro legame e rappresenta la conferma di quel sentimento che, ormai sei anni fa, li ha fatti innamorare e li ha resi una delle coppie più affiatate del panorama televisivo italiano. Ed è grazie al loro amore e a quel desiderio di costruire una vita insieme, che hanno potuto provare la gioia diventare genitori due anni fa. I neo sposi non hanno pubblicato null'altro se non le foto che li ritraggono innamorati e felici, condivide anche dall'account social di Verissimo.

La proposta di matrimonio era arrivata durante la partecipazione della coppia al reality show La Talpa, su Canale 5. Durante il programma i due hanno parlato della loro storia, delle difficoltà affrontate, anche per le parole di chi non comprendeva il sentimento che li univa, vista anche anche la differenza d'età. Ed è proprio durante una delle puntate che il ballerino si è inginocchiato, chiedendo alla sua compagna di diventare sua moglie, aggiungendo: "Ne abbiamo fatte tante di follie". La coreografa, sorpresa da questo exploit e visibilmente commossa, lo ha abbracciato e non poteva che essere affermativa la sua risposta: "Ma sì, certo, per tutta la vita" gli ha detto, aggiungendo un altro tassello ad una storia d'amore intensa.