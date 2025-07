Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati, le prime immagini delle nozze a Firenze

Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati. A pubblicare le prime immagini del sì è stato l’account Instagram di Verissimo, la trasmissione del weekend di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. Circa dieci giorni fa, i due avevano già condiviso sui rispettivi profili social le foto del matrimonio civile, celebrato in compagnia degli amici più cari e dei familiari.

Per le nozze, i neo sposi hanno scelto la Toscana: il sì è stato pronunciato nei giardini della splendida Villa Corsini a Mezzomonte, a Firenze. Paolo è apparso molto emozionato alla vista di Angela, vestita con un abito da sposa semplice ed elegante, perfettamente in linea con il suo stile.

Il primo incontro a Uomini e Donne nel 2018

Quella tra Angela e Paolo è una storia d’amore lunga e appassionata, cominciata nel 2018, quando lui – oggi 33enne – fu scelto come tronista a Uomini e Donne. Angela, allora una corteggiatrice sconosciuta, lo colpì fin da subito e, tra alti e bassi, i due arrivarono al giorno della scelta. Da quel momento non si sono più lasciati. Il pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi ha sempre apprezzato questa coppia, rimasta lontana da scandali e gossip costruiti a tavolino.

La proposta di matrimonio a gennaio 2025

Crivellin ha chiesto la mano della compagna con una proposta romantica arrivata a gennaio 2025. Durante una vacanza a Champoluc, in Valle d’Aosta, di fronte a un suggestivo paesaggio innevato, l’ex tronista si era inginocchiato nella neve per chiederle di sposarlo. “Mi ero preparato un discorso, ma balbettavo, non credevo di emozionarmi così tanto”, aveva raccontato poi in un’intervista rilasciata a Verissimo. Nella stessa occasione, avevano confidato il desiderio di diventare presto genitori: “Siamo pronti. Ci riteniamo abbastanza maturi sia dal punto di vista personale che come coppia per fare questo viaggio”.