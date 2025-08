Angela Caloisi e Paolo Crivellin sposi, il discorso di lei in lacrime: “Prima di te non avevo voglia di fare nulla”

Angela Calosi e Paolo Crivellin si sono sposati ieri, nei giardini di Villa Corsini a Mezzomonte, a Firenze. Il pubblico di Canale5 ricorderà la loro storia d'amore nata sotto le luci dei riflettori: dopo un lungo percorso a Uomini e Donne, l'ex tronista scelse Angela e da allora non si è mai più separato da lei. Era il 2018 e dopo 7 anni di fidanzamento le ha chiesto di sposarlo in una romantica proposta fatta durante un viaggio sulla neve. Ieri, durante il rito, davanti ai loro invitati, si sono commossi al momento del discorso: la sposa ha ricordato il suo passato segnato da momenti difficili, superati grazie all'amore dell'uomo conosciuto nel dating show di Maria De Filippi.

I discorsi di Angela Caloisi e Paolo Crivellin al loro matrimonio

Durante il rito, Paolo Crivellin si è rivolto ad Angela Caloisi sottolineando quanto il suo amore gli abbia cambiato la vita: "Credo che tu sia uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. Se avremo un figlio vorrei che avesse il tuo carattere, magari non proprio tutto, vorrei che da te imparasse cosa vuol dire amare". Arrivato il suo turno, Angela Caloisi non è riuscita a trattenere le lacrime. Con un fazzoletto in mano, pronto ad asciugarle le lacrime, ha confessato al marito: "Ho imparato che nella tasca della tua valigia possa sempre trovare medicine, e che quando parto da sola, se guardo bene, hai pensato anche a quelle per la mia valigia". Poi ha continuato, ricordando che prima di conoscerlo, ha vissuto un momento difficile: "Paolo, prima di conoscerti non avevo più voglia di fare tante cose, tu sei stato la mia luce. Lo dico davanti a tutti, con tutto il cuore. Mi hai donato leggerezza, quella che non riuscivo a trovare in nessun posto e più stavo con te, più capivo che non dovevo fingere di essere qualcos'altro per piacerti, perché tu hai amato la vera me".

Angela Caloisi, lo scorso marzo, raccontò a Verissimo il suo passato sentimentale rivelando di essere stata vittima di una relazione tossica, fatta di "violenze fisiche e psicologiche" di cui si vergognava.

Tra gli invitati al matrimonio anche ex di Uomini e Donne

In tanti hanno partecipato al matrimonio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin. Tra gli invitati c'erano anche alcuni volti che hanno segnato la storia di Uomini e Donne, come Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, e Martina Grado e Giacomo Czerny, cari amici degli sposi.