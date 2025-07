Ospiti vip al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara: il “triangolo” intorno a Francesca Sorrentino

Il matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara ha riunito a Napoli diversi ex protagonisti di Temptation Island. La coppia, uscita dall’edizione 2023 del docu‑reality condotto da Filippo Bisciglia, ha voluto accanto a sé gli amici più cari — molti dei quali conosciuti proprio durante il programma — per condividere la loro gioia in un giorno tanto importante. Tra tutti, grande ruolo d’onore per Francesca Sorrentino, amica della sposa ed ex tronista di Uomini e Donne. Curioso il fatto che intorno a lei si sia sviluppato un particolare “triangolo”.

Francesca Sorrentino e il triangolo con Manuel Maura e Gianluca Costantino

Alla cerimonia, Francesca Sorrentino ha avuto un ruolo centrale accanto alla sposa, ma ha soprattutto catalizzato l’attenzione per il “triangolo” con due degli uomini che nell’ultimo periodo le sono stati più vicini.

Da una parte Manuel Maura, l’ex fidanzato con cui intrattiene da anni una relazione a intermittenza. Si dice che i due siano tornati insieme da un paio di mesi, ma abbiano scelto di mantenere segreta la storia per evitare critiche: Francesca abbandonò il trono a Uomini e Donne senza scegliere proprio perché, secondo le indiscrezioni, il sentimento per Manuel non si era mai spento.

Dall’altra Gianluca Costantino, ex corteggiatore di Francesca durante il suo trono. I due avrebbero avuto un breve flirt a telecamere spente, poi interrotto definitivamente.

Altri volti di Temptation Island e Uomini e Donne alle nozze

Tra gli ospiti famosi intervenuti al matrimonio di Gabriela e Giuseppe non sono mancati Elga Enardu e Diego Daddì, Manuel Marascio (senza l’ex compagna Isabella Recalcati) e, infine, Alessia Bottiglia e l’ex Davide Rosati, anche loro protagonisti dell’edizione 2023 del fortunato format estivo di Canale5. Non erano invece presenti Mirko Brunetti e Perla Vatiero, protagonisti della stessa edizione di Temptation Island che rese famosi Chieffo e Ferrara.