Sarah possibile tronista di Uomini e Donne: chi sono i nomi di Temptation Island che potrebbero salire sul trono

Visto il successo dell'edizione di Temptation Island appena conclusasi, è difficile escludere che alcuni protagonisti che hanno segnato il reality estivo di Canale5 tornino in tv. Soltanto tre coppie su sette, quelle formate da Alessio e Sonia, Simone e Sonia e da Valentina e Antonio, sono riuscite a superare gli ostacoli della loro storia nel viaggio dei sentimenti: per le altre, la rottura è stata definitiva. L'interesse social all'indomani dell'ultima puntata del programma non è solo sulla gravidanza di Sonia Barrile, clamoroso colpo di scena che ha segnato il finale dell'edizione, ma anche sul futuro di alcuni personaggi in tv. Flavio Ubirti, tentatore di Denise, sarebbe stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne: a suggerire la notizia è stato il suo allenatore di calcio che ha fatto sapere di "un'offerta di lavoro da Mediaset molto importante" che lo ha costretto a lasciare la squadra. Nella prossima stagione del dating show potremmo vedere anche due ex fidanzate: Sarah Esposito e Denise.

Sarah Esposito verso il trono di Uomini e Donne? Spunta un indizio

Il nome più quotato per il prossimo trono di Uomini e Donne è quello di Sarah Esposito, protagonista dell'edizione di Temptation Island ma soprattutto di un intenso falò di confronto con l'ormai ex fidanzato Valerio che ha deciso di lasciarla per proseguire la conoscenza con la tentatrice Ary. Sarah, nonostante le confessioni sui tradimenti fatte all'inizio del percorso, ha conquistato il pubblico con la sua reazione davanti alle lacrime del fidanzato che le hanno permesso di dimostrare che i suoi sentimenti erano reali. Nel "mese dopo", piangendo, ha augurato all'ex di "trovare la felicità che non sono riuscita a dargli". La loro storia, quindi, sembrerebbe ormai capitolo chiuso, nonostante i rumors che parlano di una loro vicinanza. Ecco perché la giovane romana potrebbe essere scelta come nuova tronista, proprio come capitò con Martina De Ioannon. Ad avanzare l'ipotesi è Raffaella Mennoia, autrice dei programmi di Maria De Filippi, che ha pubblicato tra le stories il video della confessione di Sarah di ieri sera.

"Denise farà parte del Trono Over"

Un altro nome, ex Temptation Island, è finito tra i papabili protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne. Si tratta di Denise che, dopo un riavvicinamento con Marco Raffaelli durante il programma, ha annunciato la rottura definitiva nel "mese dopo" andato in onda il 31 luglio. "Mi ha lasciata sei giorni fa, è stata una decisione dolorosa, soprattutto per me" ha confessato a Filippo Bisciglia, spiegando che sognava di creare una famiglia con lui. Dopo la messa in onda della puntata, è emerso, attraverso l'influencer del pettegolezzo online Deianira Marzano, che Denise "farà parte del trono Over" del dating show di Maria De Filippi.

Flavio Ubirti ha lasciato il calcio per il dating show

Qualora Denise dovesse entrare a far parte del parterre femminile del trono Over, potrebbe incontrare sul Trono Classico Flavio Ubirti, il tentatore al quale si è avvicinata durante il percorso a Temptation Island. Il calciatore ha lasciato la sua squadra, l'Arezzo, ha fatto sapere il suo allenatore, dopo aver ricevuto "un'offerta di lavoro molto importante da Mediaset". Il tentatore è stato il più corteggiato di Temptation Island 2025 e potrebbe mantenere il titolo anche nella prossima edizione di Uomini e Donne.