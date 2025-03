Angela Caloisi: “Prima di Paolo Crivellin ho vissuto un amore tossico, vittima di violenza fisica e psicologica”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono stati ospiti di Verissimo, nella puntata in onda sabato 8 marzo. La coppia, nata a Uomini e Donne sette anni fa, ha raccontato a Silvia Toffanin del matrimonio e del desiderio di costruire insieme una famiglia. L'ex tronista ha chiesto alla fidanzata di sposarlo nel gennaio di quest'anno, con una romantica proposta sulla neve, poi raccontata sui social.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin vogliono diventare genitori

Nello studio di Silvia Toffanin, l'ex corteggiatrice ha parlato della proposta di matrimonio ricevuta dal compagno, che si aspettava ma non con quelle modalità: "La proposta me l'aspettavo, ma non in quel momento. È successo poco dopo capodanno, in montagna, mi ha portata al freddo". L'ex tronista, invece, ha raccontato di aver vissuto con emozione quel momento: "Mi ero preparato tutto un discorso, balbettavo, non pensavo di essere così impacciato". Quanto alla data delle nozze, ancora non è stata fissata ma i due sono certi che si sposeranno in estate.

La coppia poi non ha nascosto il desiderio di costruire una famiglia insieme. "Ci piacerebbe moltissimo", ha spiegato l'ex corteggiatrice riguardo l'idea di diventare madre. "Siamo maturi a livello di coppia e anche personale per fare questo viaggio. Ho temporeggiato più io, vorrei dedicarmi al 100% a quello, anche se il timing perfetto non arriva mai", ha precisato l'ex tronista. Caloisi ha poi smentito le voci che la vedrebbero in dolce attesa per la prima volta, anche se non esclude che questo possa succedere presto: "Me lo scrivono molto spesso, lo vedo con molto affetto e mi fa piacere, anche perché potrebbe succede in qualsiasi momento".

Angela Caloisi: "Prima di Paolo ho vissuto un amore tossico"

Prima di partecipare a Uomini e Donne e conoscere Paolo Crivellin, Angela Caloisi ha vissuto una "relazione tossica", come lei stessa l'ha definita. "C'erano violenze fisiche, ma anche psicologiche e mentali, spesso più gravi delle prime. Poi un giorno ti svegli e capisci che non è amore", ha raccontato l'ex corteggiatrice. La ragazza non ha mai denunciato l'ex fidanzato: "Mi sono sempre vergognata, non ho chiesto aiuto e non l'ho detto a nessuno per vergogna". Un giorno ha provato a lanciare "grido di aiuto", che però non l'ha aiutata: "Ero andata in farmacia perché avevo dei segni evidenti sul visto. Ho trovato due ragazzi molto giovani, che mi hanno riso in faccia. Non sapevano che serata avevo appena passato. Forse se loro me lo avessero chiesto, avrei detto qualcosa".