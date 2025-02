video suggerito

Manila Nazzaro: “Ho provato ad avere un figlio ma non ci sono riuscita. Farei tutto per il sogno di mio marito” Ospite di Verissimo, nella puntata di domenica 16 febbraio, Manila Nazzaro ha parlato della difficoltà di diventare mamma per la terza volta: “Ci abbiamo provato, ma non ci sono riuscita. Avrei fatto di tutto per realizzare questo sogno per Stefano”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manila Nazzaro è stata ospite di Verissimo nella puntata di domenica 16 febbraio. L'ex miss Italia ha raccontato a Silvia Toffanin come sta procedendo il primo anno di matrimonio con Stefano Oradei, con cui è convolata a nozze lo scorso maggio. Poi ha parlato delle difficoltà incontrate nel diventare mamma per la terza volta a 46 anni: "Ci abbiamo provato, ma non ci sono riuscita".

Manila Nazzaro e la difficoltà di diventare mamma

L'ex Miss Italia è mamma di due figli, Nicolas e Francesco, avuti dal precedente matrimonio. Oggi convolata a nozze con Stefano Oradei, sogna di allargare la famiglia, ma il percorso si è rivelato più complicato del previsto: "Sono stati mesi complicati. Ogni tanto sui giornali leggevo ‘Manila incinta', ma non è così. Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Non ho però il rammarico di non averci provato, è un percorso difficile fisicamente e emotivamente".

"Sei dispiaciuta?", ha chiesto Toffanin alla sua ospite. "Siamo una famiglia comunque, il dispiacere c'è perché per quanto mi riguarda, avrei fatto di tutto per realizzare questo sogno per Stefano. Per ora è andata così, alcuni momenti sono più demoralizzata, ma tutto può accadere", ha spiegato l'ex Miss Italia.

Leggi anche Rebecca Staffelli ha parlato del possibile matrimonio con il suo Alessandro: manca qualcosa di importante

Il matrimonio con Stefano Oradei

Lo scorso maggio, Nazzaro è convolata a nozze con Stefano Oradei. A quasi un anno di distanza dal loro grande giorno, l'ex Miss Italia ha spiegato: "La vita va benissimo, a casa si respira grande serenità". "Mai un litigio?", ha chiesto Toffanin. "Lui non riesce a tenermi il muso più di qualche minuto, è molto bravo a farmi sciogliere, cadere i muri che ogni tanto sollevo anche per carattere. Al momento un grande litigio non è pervenuto", ha spiegato.