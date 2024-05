video suggerito

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi, il “primo atto” con rito civile in Campidoglio e pochi invitati Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati. La celebrazione si è svolta sabato 4 maggio con rito civile in Campidoglio, alla presenza degli invitati più intimi. In realtà, si tratta solamente del “primo atto” del matrimonio: il 13 maggio ci sarà infatti una grande festa con oltre 100 invitati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati. L'ex Miss Italia è convolata a nozze con il ballerino sabato 4 maggio. La cerimonia si è svolta con rito civile in Campidoglio, alla presenza degli invitati più intimi, come le damigelle della sposa Milena Miconi e Angela Melillo. In realtà, si tratta solamente del primo atto del matrimonio: il 13 maggio ci sarà infatti una grande festa con oltre 100 invitati.

Il matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei in Campidoglio

Per il primo atto delle loro nozze, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno scelto il rito civile in Campidoglio, a Roma, davanti a pochi parenti e amici. I due si sono giurati amore eterno scambiandosi le fedi e hanno poi condiviso sui social alcuni scatti del grande giorno. "Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola", ha scritto su Instagram la neo sposa condividendo la foto della la sua mano intrecciata a quella del marito. Presenti Milena Miconi e Angela Melillo, damigelle delle sposa, e l'ex marito Francesco Cozza.

Dopo la celebrazione, i neo sposi si sono spostati sulla terrazza dell'hotel Mecenate Palace, con vista sulla Basilica di Santa Maria Maggiore, per un piccolo ricevimento. Come si vede negli scatti sui social, i due posano davanti al flash dei fotografi e davanti alla torta scelta per l'occasione, su cui si leggono i loro nomi.

La seconda celebrazione il 13 maggio

In realtà, la grande festa per le nozze di Manila Nazzaro e Stefano Oradei sarà tra una settimana circa, il prossimo 13 maggio. Come aveva raccontato la sposa in un'intervista al settimanale Chi, alla cerimonia saranno presenti anche nomi importanti della tv e un totale di 150 invitati. La location scelta è Villa Miani, a Roma, e la seconda cerimonia sarà officiata da Milena Miconi, cara amica della sposa e già damigella. "Forse avrei voluto una festa più raccolta, ma per Stefano questo è il primo matrimonio e voglio dargli l'importanza che merita", aveva precisato, alle prese con gli ultimi preparativi.