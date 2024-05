Manila Nazzaro e le nozze con Stefano Oradei: “Circa 150 invitati, anche nomi importanti della tv”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Foto da Chi

Manila Nazzaro sta per sposare Stefano Oradei. Le nozze si celebreranno il prossimo 13 maggio a Roma e l'ex Miss Italia si sta dedicando agli ultimi preparativi. Intervistata dal settimanale Chi, ha parlato del loro grande giorno e di un amore nato fin dal primo sguardo: "Ho sempre creduto nel colpo di fulmine. Quando incontri quello giusto, lo capisci subito".

Le nozze di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Il 13 maggio è il grande giorno per Nazzaro e Oradei: per l'ex Miss Italia si tratta del secondo matrimonio dopo quello con l'ex calciatore Francesco Cozza, mentre per il ballerino è la prima volta. In passato è stato legato per anni alla ballerina Veera Kinnunen, pur senza convolare mai a nozze. Alla cerimonia, spiega la futura sposa al settimanale di Alfonso Signorini, "saranno presenti anche nomi importanti della tv, ma sono davvero tutti amici e amiche". Per il momento sono previsti circa 150 invitati: "Forse avrei voluto una festa più raccolta, ma per Stefano questo è il primo matrimonio e voglio dargli l'importanza che merita". La location è Villa Miani, nella Capitale, e la cerimonia sarà officiata da Milena Miconi, cara amica della sposa.

"Stefano è l'esatta metà della mela"

Tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei è stato un colpo di fulmine. Nonostante diverse importanti storie in passato, l'ex Miss Italia non ha mai provato sentimenti del genere: "Ho sempre creduto nel colpo di fulmine. A me prima di Stefano non era mai capitato: quando incontri quello giusto, lo capisci subito". Per Nazzaro, Stefano è "l'esatta metà della mela", per questo invita le persone a non aver paura di ricominciare dopo la fine di una relazione importante: "Abbiamo gli stessi progetti, lo stesso modo di vedere le cose. E con lui ho capito che esiste quella cosa lì: la voglia di svegliarti tutti i giorni con quella persona accanto. Le favole esistono, non bisogna avere paura di dirsi ‘ricomincio".