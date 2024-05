Manila Nazzaro e Stefano Oradei dopo il matrimonio: “Siamo pronti ad allargare la famiglia”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dopo il matrimonio celebrato lo scorso 13 maggio, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno raccontato le loro emozioni a Verissimo. Dal colpo di fulmine è nata una relazione solida e pronta a durare nel tempo: per l'ex concorrente del GF Vip il ballerino è "l'amore che meritavo di avere" ha spiegato. Ora sono pronti ad allargare la famiglia se sarà possibile.

Le parole di Manila Nazzaro e Stefano Oradei a Verissimo

"Stiamo vivendo una favola. Non credevo al colpo di fulmine, mi sembrava surreale provare emozioni così forti in così poco tempo. Ora ci credo, abbiamo realizzato la nostra favola": così Manila Nazzaro ha raccontato le emozioni che sta vivendo in questo periodo. "Dire mia moglie è meraviglioso. La proposta è arrivata un anno fa, volevo farla subito, poi ho aspettato un po'" ha continuato lui. La prima notte dopo le nozze è stata ancora più speciale: "Dopo il matrimonio in Campidoglio, mi ha fatto trovare una lettera d'amore e un solitario. Lui è una sorpresa continua. Succede che le cose belle arrivano. A volte penso che me lo sono meritato questo ragazzo".

La fine della storia con Lorenzo Amoruso e il futuro

Manila Nazzaro ha raccontato che con Stefano Oradei è tornata a sognare dopo la delusione per la fine con Lorenzo Amoruso. "All'inizio ero ferita, sono stata criticata per aver fatto entrare un altro uomo nella mia vita. Io non me la sono mai presa troppo, vale sempre la pena provare a essere felici. Con lui è tutto nuovo, è unico" ha spiegato. "Se ci saranno ostacoli, li affronteremo insieme ora. Il nostro sogno è incrementare la famiglia, se accadrà, vedremo", le parole di lui a Silvia Toffanin. "Io voglio crederci" ha concluso Manila.

Il messaggio di Matilde Brandi dall'Isola

Per Manila Nazzaro è arrivata poi una sorpresa da Matilde Brandi, sua cara amica costretta ad assentarsi al matrimonio per via della sua partecipazione all'Isola dei Famosi: "Dovevo fare la damigella, auguri amica. Mi dispiace non esserci, ma ci sarò col cuore. Goditi questo giorno meraviglioso, era il tuo sogno. Noi siamo amiche vere, se dobbiamo ci mandiamo a quel paese sul serio. Le amiche si supportano, noi ci sentiamo sempre. Mi dispiace non esserci al tuo matrimonio, sai che sei felice che sono qua. Ce la metterò tutta, speriamo che la mia avventura prosegua". "Recupereremo tutto. Sta dimostrando di essere una guerriera, lì non è facile", ha commentato la Nazzaro.