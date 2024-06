video suggerito

Isola dei Famosi, Manila Nazzaro porta il bouquet delle sue nozze a Matilde Brandi che si commuove Manila Nazzaro è arrivata in Honduras per abbracciare l’amica Matilde Brandi. La ballerina non ha potuto partecipare al matrimonio dell’amica e in vista della finale, le ha fatto una sorpresa portando con sé il bouquet delle nozze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di domenica 2 giugno dell'Isola dei Famosi non sono mancate le sorprese per alcuni dei naufraghi, come per Matilde Brandi, che però a distanza di poco ha dovuto abbandonare per sempre il reality di Canale 5, ad un passo dalla vittoria. In Honduras, per abbracciarla, è arrivata Manila Nazzaro, una delle sue migliori amiche che le ha portato il bouquet del suo matrimonio, al quale la ballerina non ha presenziato proprio perché era tra i naufraghi di questa edizione.

L'arrivo di Manila Nazzaro in Honduras

Vladimir Luxuria ha annunciato l'arrivo di Manila Nazzaro in Honduras, preparando il pubblico ad un momento emozionante. Nel parlare della sua amica, l'ex Miss Italia ha sottolineato come nel suo percorso "Ha dato tantissimo in termini di dolcezza, di ascolto e di condivisione", ha voluto poi chiarire un particolare riguardante proprio le sue nozze e la partecipazione della ex ballerina tra le damigelle: "Molti giornali avevano fatto delle insinuazioni secondo cui Matilde aveva un contratto per cui sarebbe stata eliminata per permetterle di partecipare alle nozze, cosa che non è avvenuta. Per questo sarebbe meglio verificare le notizie".

L'abbraccio tra Matilde Brandi e Manila Nazzaro

È il momento di Matilde Brandi, chiamata da Luxuria a parlare proprio delle sue amicizie e, infatti, nel suo racconto la prima ad essere nominata è stata proprio Manila Nazzaro. La naufraga ha raccontato come fosse dispiaciuta di non poter essere presente in uno dei momenti più belli e gioiosi per l'amica, sottolineandone però la bontà nell'invogliarla a partecipare al reality:

Sono quasi due mesi che sono lontane dalle mie amiche, sono state fondamentali durante il periodo più buio della mia vita: quando mi sono separata. In particolare Manila, lei ha capito tutto di me, è stata lei a farmi da Cupido. Alla fine è stata lei a sposarsi per prima. Dovevo essere damigella al suo matrimonio, mi aveva fatto vedere anche il vestito che aveva scelto per me. Poi è arrivata la notizia dell'Isola e lei è stata a dirmi: non ti preoccupare, vai! Manila è quella che c'è sempre per me, lei è stata a farmi innamorare di nuovo, ha fatto tanto per me. Ho sempre pensato a lei

Mentre la concorrente raccontava, visibilmente emozionata, di questa amicizia è arrivato un pacco con all'interno il vestito che lei avrebbe dovuto indossare il giorno delle nozze. Dopo poco, quando Matilde Brandi era già in lacrime, è arrivata ad abbracciarla Manila: "Ma ti rendi conto della forza che hai? Sei arrivata fino in fondo. Sai quanto siamo orgogliose di te e ti abbiamo sempre sostenuto". Le due si stringono forte e non riescono a trattenere la commozione, poi arriva anche il momento del fatidico lancio del bouquet.