Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi: foto e video del matrimonio e della festa Dopo il rito civile in Campidoglio, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno celebrato il loro matrimonio con una grande festa e una seconda cerimonia a Villa Miani. Invitati diversi personaggi del mondo dello spettacolo, come Valeria Marini, Pamela Prati e Raimondo Todaro. Sui social le immagini e i video del grande giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Foto @romasoundservice

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno celebrato il loro matrimonio. Dopo il rito civile in Campidoglio, l'ex Miss Italia e il ballerino hanno celebrato la loro unione con una grande festa a Villa Miani e una seconda cerimonia officiata da Cesare San Mauro. Un party curato nei minimi dettagli dagli sposi, dalla scelta della location agli invitati, tra i quali diversi personaggi del mondo televisivo. Sui social le foto e i video del matrimonio.

Le foto e i video del matrimonio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Nel ‘secondo grande giorno' degli sposi tutto si è svolto come avevano programmato nei minimi dettagli ormai da mesi. Lunedì 13 maggio, Manila e Stefano si sono giurati ancora amore eterno con una cerimonia presso Villa Miani, officiata da Cesare San Mauro, compagno di Angela Melillo. Come mostrano le immagini condivisi sui social dai presenti, i due si sono scambiati le fedi all'esterno della location scelta, su un prato allestito per l'occasione con corone di fiori, poi sono passati ai festeggiamenti nel grande salone della villa, prima per la cena e poi per una serata all'insegna della musica e del divertimento. I due sposi sono entrati nella sala tenendosi per mano, poi hanno aperto le danze ballando insieme, prima di tagliare la torta di cinque piani. L'ex Miss Italia ha cambiato tre abiti durante la serata.

"Ci saranno circa 150 invitati, alcuni nomi importanti della tv", aveva raccontato al settimanale Chi la sposa. E così è stato: come si vede nelle storie Instagram, all'evento erano presenti Angela Melillo, Miriana Trevisan, le comiche Valeria Graci e Barbara Foria, Milena Miconi. E poi ancora alcuni ex concorrenti del GF, come Francesca Cipriani, Alex Belli, Delia Duran e Pamela Prati. Presente anche Raimondo Todaro, insegnate di ballo di Amici 23 e testimone dello sposo. In questa seconda cerimonia, a portare le fedi alla coppia sono stati i figli che Manila ha avuto dal suo ex marito Francesco Cozza, Nicolas e Francesco.

Da sinistra: Raimondo Todaro, Alex Belli, Miriana Travisan, Pamela Prati e Milena Miconi